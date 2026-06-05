El final de Backrooms, explicado: ¿Qué le ocurre a Mary y cuál es el verdadero papel de Async? - A24

MADRID, 5 Jun. (CulturaOcio) -

Ya está disponible en cinesBackrooms, película dirigida por Kane Parsons que ha convertido una leyenda de Internet en uno de los fenómenos cinematográficos del año con más de 140 millones de dólares recaudados en todo el mundo. En el filme, Clark, un propietario de una tienda de muebles que atraviesa una profunda crisis personal y profesional descubre una puerta que conduce a los Backrooms, un laberinto de habitaciones, pasillos y oficinas que parecen copias distorsionadas de lugares reconocibles y donde algo siempre parece estar acechando .

((Atención: esta noticia contiene spoilers))

El desenlace no ofrece una respuesta cerrada sobre el origen del laberinto, pero confirma que los Backrooms no funcionan solo como un espacio físico, sino como una suerte de archivo imperfecto de recuerdos. Todo lo que entra allí deja una huella, pero esa huella se reproduce de manera incompleta, deformada y perturbadora. Por eso el lugar es a la vez familiar y erróneo con habitaciones que recuerdan a espacios reales, objetos fuera de escala, pasillos sin lógica y figuras humanas que parecen imitaciones fallidas de personas.

En el último tramo de la película, Mary, la terapeuta de Clark, se adentra en los Backrooms para intentar salvarlo después de que él haya quedado cada vez más obsesionado con lo que ha encontrado allí. El personaje ha dejado de ver los Backrooms como una amenaza y los interpreta como un refugio, un lugar donde puede escapar de una existencia marcada por su divorcio, sus frustraciones profesionales y una vida cada vez más infeliz. Rodeado por criaturas humanoides, intenta obligar a Mary a participar en una especie de sesión terapéutica como si pudiera controlar lo que ocurre dentro de los Backrooms.

Sin embargo, el propio relato desmonta esa ilusión. Clark no ha encontrado paz, sino una versión monstruosa de sí mismo. La criatura que lo acecha se revela como una copia grotesca de su personaje publicitario, una figura pirata utilizada en los anuncios de su tienda. Ese doble, una materialización de su rabia, su fracaso y su autoengaño, acaba atacándolo y matándolo.

De esta forma, Clark no muere simplemente devorado por un monstruo externo, sino consumido por una creación nacida de elementos que los Backrooms han extraído de él como sus inseguridades, su resentimiento y su incapacidad para asumir responsabilidades. Esto es crucial para entender que la misteriosa dimensión no cura las heridas de nadie, sino que las reproduce hasta convertirlas en una amenaza física.

¿ESCAPA REALMENTE MARY?

Tras la muerte de Clark, Mary huye por el laberinto perseguida por esa criatura. Durante la persecución, la protagonista utiliza un trozo de cemento vinculado a su infancia y a la memoria de su hogar para defenderse. Cuando parece que la terapeuta ha conseguido salir de los Backrooms, la película presenta otra amenaza: Async.

La organización, que investiga esa dimensión, captura a Mary y la traslada a una sala de interrogatorios. Allí aparece Phil, un investigador que le explica que la compañía no controla del todo lo que ha encontrado, pero sí lo estudia con evidente interés científico y empresarial. Phil evita garantizar que podrá marcharse y la escena sugiere que Async la considera una fuente de información demasiado valiosa como para dejarla ir sin más.

La imagen más inquietante llega en los últimos compases del filme. Los Backrooms han comenzado a reproducir también recuerdos de Mary, incluida una versión deformada de ella misma sentada en una estancia que remite a la sala de interrogatorios. La interpretación más sólida es que Mary ha logrado escapar físicamente de los Backrooms, pero estos han registrado su presencia y han fabricado una copia defectuosa de ella, del mismo modo que antes habían generado copias vinculadas a Clark y a otros visitantes.

EL PAPEL DE ASYNC: INVESTIGAR LOS BACKROOMS... Y AGRAVAR EL PELIGRO

Para comprender el verdadero alcance de Async, conviene mirar más allá de la película y adentrarse en la compleja mitología de los Backrooms que Parsons había desarrollado previamente en YouTube. El fenómeno backrooms nació en 2019 como una leyenda de Internet cuando un usuario publicó en en la web 4chan una imagen de un edificio de oficinas abandonado junto a un inquietante texto. Esa imagen dio lugar a otras de lugares de tránsito o espera como oficinas vacías y pasillos amarillentos que, vistos fuera de contexto, generan una sensación de extrañeza e inquietud.

Parsons transformó esa idea en una serie de terror de found footage en YouTube donde convirtió ese espacio en el Complejo, una dimensión formada por habitaciones aparentemente interminables y lugar al que Async accede mediante experimentos tecnológicos. Estas pruebas empezaron a provocar desapariciones, anomalías y fenómenos temporales.

Dentro de la cronología de la serie, en los años 80, Async trabaja en un sistema de distorsión magnética que acabará abriendo un umbral hacia los Backrooms. El hito decisivo llega en octubre de 1989, cuando la compañía consigue acceder por primera vez a esa dimensión. Desde entonces comienzan las exploraciones, los registros en vídeo y las primeras señales de que el lugar no es simplemente un espacio vacío, pues las personas desaparecen, aparecen cadáveres dentro del Complejo y la arquitectura imposible del lugar parece desafiar las reglas normales del tiempo y del espacio.

En 1990, la situación se agrava. Async encuentra restos humanos, realiza autopsias y despliega cámaras de vigilancia dentro de los Backrooms. Uno de los episodios centrales de la webserie es el caso de Peter Tench, un empleado que se separa de su equipo durante una expedición y reaparece tiempo después, desorientado y convertido en un problema interno para la compañía. Esa trama subrayó que Async ya no solo está explorando una anomalía, sino intentando controlar las consecuencias políticas, científicas y humanas de su descubrimiento.

La cronología posterior de la serie mantiene el misterio abierto, pues otros vídeos sitúan nuevas desapariciones y grabaciones en 1995, 1996 e incluso más adelante, ampliando la idea de que el Complejo sigue activo y de que Async no controla del todo lo que ha abierto.