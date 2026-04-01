Las paredes están vivas en el inquietante tráiler de Backrooms, el nuevo fenómeno de terror de A24

BACKROOMS - ELASTICA/A24

MADRID, 1 Abr. (CulturaOcio) -

Ya está aquí el primer tráiler de Backrooms, la nueva película de A24. La factoría responsable de algunos de los títulos de terror más aclamados de los últimos años Hereditary, Midsommar, La bruja o Devuélvemela, vuelve a la gran pantalla el próximo 5 de junio con el filme protagonizado por Chiwetel Ejiofor y Renate Reinsve.

El adelanto arranca con el personaje de Ejiofor explicándole a su terapeuta, encarnada por Reinsve, que ha encontrado algo extraño en unos almacenes. "Vengo cada noche desde que lo descubrí y apenas he empezado", explica el intérprete nominado al Oscar por 12 años de esclavitud.

A medida que avanza el tráiler, el protagonista se adentra en el lugar con un equipo para explorar sus límites, pero lo que encuentran desafía la lógica. "Todas estas habitaciones... las crea este lugar", afirma Ejiofor mientras los espacios parecen generarse solos. El tráiler termina con Renate Reinsve, nominada al Oscar por Valor sentimental, entrando en el laberinto para rescatar a su paciente.

"Cuando el paciente de una terapeuta desaparece en una dimensión más allá de la realidad, ella deberá adentrarse en lo desconocido para salvarlo", adelanta la sinopsis oficial de Backrooms.

La cinta marca el debut como director de largometraje de Kane Parsons. Con apenas 19 años, el estadounidense se ha convertido en el cineasta más joven en la historia del estudio de cine independiente A24.

Parsons creó el universo original de Backrooms en YouTube, donde lanzó este fenómeno viral siendo adolescente con una serie de cortos inspirados en la leyenda urbana sobre espacios laberínticos que existen más allá de la realidad. Estrenada en 2022, la serie ha acumulado millones de visualizaciones hasta la fecha, y el largometraje surge a raíz de la enorme repercusión que estos vídeos alcanzaron en Internet.