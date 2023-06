¿Es Gwen Stacy (Spider-Woman) trans en Spider-Man: Cruzando el Multiverso?

MADRID, 9 Jun. (CulturaOcio) -

Spider-Man: Cruzando el Multiverso ha explorado ampliamente la historia de Gwen Stacy y la relación con su padre, así como el sentimiento de culpa que le acompaña por la pérdida de Peter Parker. Spider-Woman es un personaje clave en la franquicia de animación de Sony y, según apuntan varios usuarios de Twitter basándose en referencias y guiños dentro de la película, quizás sea también la primera mujer transgénero presentada en el Universo Cinematográfico del Hombre Araña.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Gwen Stacy es la gran coprotagonista de Cruzando el Multiverso, llegando a protagonizar incluso el prólogo de un filme que profundiza en su pasado y en el que comparte muchas escenas con Miles, mientras ambos se preparan para el futuro de la franquicia en la que el Hombre Araña deberá luchar contra su destino y salvar a su padre de una muerte aparentemente inevitable.

Esta indudable importancia del personaje al que pone voz en su versión original Hailee Steinfeld hace que sea uno de los preferidos de los fans. Y algunos seguidores no han dejado escapar un detalle que provoca que muchos se estén preguntando por la identidad sexual.

Un usuario de Twitter conocido como @RapunzeIiza adjuntó una captura de la película a la red social en la que podía verse una bandera que Gwen guardaba en su habitación y mostraba el lema "Protect Trans Kids" ("Proteger a los niños trans"). Este detalle, unido a que junio es el mes del orgullo LGBT+, ha provocado una gran cantidad de reacciones en la red social que apoyan la teoría de que Gwen es un personaje transgénero.

Así, y partiendo de este primer posible indicio, muchos se han lanzado a analizar al detalle cada plano para descubrir otros posibles mensajes ocultos o guiños que la película ha dejado, supuestamente, sobre el personaje.

"Me alegro de que Gwen haga que las personas trans se sientan representadas. Sin duda veo la alegoría en la película y me sorprendería que no fuera eso lo que pretendían los cineastas. ¿Ser trans sería diferente de los cómics? Claro, pero la mayoría de las películas de cómics no son 'exactas'", ha indicado un usuario conocido como @CarrotScraps, celebrando la visibilidad que la supuesta identidad sexual del personaje otorga al colectivo.

"Los fans trans (e incluso los cis) tienen todo el derecho a decir que Gwen Stacy es trans, aunque las películas nunca lo confirmen abiertamente. No puedes negar que se ha insinuado. El hecho es que si ella puede hacer que alguien se sienta representado, ¿quién eres tú para decirle que está equivocado?", comenta el periodista conocido en Twitter como @RawbertBeef, destacando que el hecho de que una persona se sienta representada con Gwen basta para respetar esta teoría.

"No sé si es una locura decir esto, pero ... Siento que Gwen podría ser trans ... si realmente lo es o no, no me enfada, pero si lo es, espero que arrojen más luz al respecto", explica @KeiziTV, exigiendo que esta duda sea resuelta en las futuras entregas de la saga.

Este debate ha hecho que varios usuarios se cuestionen acerca de si Gwen es transgénero realmente o es simplemente una teoría 'woke' que está forzando esta característica del personaje. El usuario @theRedSolo_, que trata diferentes temáticas en Twitter relacionadas con el mundo 'friki' relacionándolo con el colectivo LGBT, ha rescatado varios detalles que podrían confirmar que Spider-Woman es transgénero, como la paleta de colores de la bandera del orgullo trans (azul claro, rosa y blanco) que la película usa en las escenas de Gwen en su universo o un broche del orgullo que el personaje supuestamente porta en su chaqueta.

Los colores de las escenas que muestran a Spider-Woman en su universo y la necesitada aceptación de su padre que se presenta en la trama son otras de las pistas que algunos usuarios están señalando como alegorías que juegan con el hecho de que Gwen pueda ser el primer personaje trans del universo de películas de Spider-Man.

