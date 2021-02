Hailee Steinfeld luce el traje de Kate Bishop en las nuevas fotos del rodaje Hawkeye, la serie de Ojo de Halcón

MADRID, 17 Feb. (CulturaOcio) -

Hailee Steinfeld ya está preparada para convertirse en la digna sucesora de Ojo de Halcón en la Fase 4 de Marvel. Las últimas fotos desde el set de rodaje de la serie de Hawkeye de Disney+ muestran a la protagonista de Bumblebee con su traje completo de Kate Bishop, muy similar al de los cómics, haciendo lo que mejor sabe hacer: disparar flechas.

Las fotos, publicadas por Just Jared, muestran a la joven actriz delante de una pantalla de croma verde, con el traje morado y negro de Kate Bishop ya puesto, y con su fiel e icónico arco de poleas en la mano. Es la primera vez que se muestra el atuendo completo del personaje, que ha sido casi calcado de las viñetas.

hailee steinfeld as kate bishop on the set of hawkeye



