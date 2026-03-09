Los guionistas se rinden a Los pecadores y Una batalla tras otra: Lista de ganadores en los Writers Guild Awards - WARNER BROS.
MADRID, 9 Mar. (CulturaOcio) -
Los pecadores, de Ryan Coogler, y Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson, fueron dos de las grandes triunfadoras de la 78.ª edición de los Writers Guild Awards, los premios del sindicato de guionistas de Estados Unidos. En la ceremonia celebrada el domingo 8 de marzo en Nueva York, el filme de blues, crimen y vampiros protagonizado por Michael B. Jordan se alzó con el galardón a mejor guion original, mientras que la película encabezada por Leonardo DiCaprio obtuvo el reconocimiento a mejor guion adaptado.
En televisión, The Pitt firmó una de las actuaciones más destacadas de la velada con tres galardones al imponerse como mejor serie dramática y mejor nueva serie, además de llevarse el premio a mejor episodio de drama por 7:00 AM, el 1x01. Por su parte, The Studio se coronó como mejor serie de comedia, mientras que Dying for Sex ganó en la categoría de mejor serie limitada.
La ceremonia tuvo un desarrollo poco habitual. Normalmente, estos premios se reparten en dos celebraciones, una en la Costa Este y otra en Los Ángeles, pero este año solo salió adelante el acto neoyorquino. La Writers Guild of America West canceló a comienzos de marzo su gala de Los Ángeles debido a la huelga que mantiene su plantilla desde el 17 de febrero, con la que reclama mejoras salariales y mayores garantías frente a posibles medidas disciplinarias.
Más allá de los principales premios cinematográficos y televisivos, uno de los momentos más significativos de la noche fue el reconocimiento a Stephen Colbert. El presentador y cómico recogió el Walter Bernstein Award, un galardón que distingue a "un miembro del sindicato que ha demostrado, con creatividad, elegancia y valentía, una disposición a enfrentarse a la injusticia social en la adversidad".
El homenaje cobró especial relevancia después de que CBS anunciara la cancelación de The Late Show with Stephen Colbert, cuyo final está fijado para el 21 de mayo tras once temporadas. El cierre, sin embargo, se produjo en pleno proceso de fusión entre Paramount Global, antigua matriz de CBS, y Skydance Media, lo que intensificó las lecturas políticas en torno al final del formato.
En ese sentido, la clausura del espacio también ha sido interpretada por buena parte de la industria del entretenimiento como represalia a las persistentes críticas de Colbert hacia Donald Trump. La cadena ha negado que la cancelación responda al contenido del programa o a factores ajenos a la situación económica del sector, pero el debate sobre el componente político de la decisión continúa muy presente.
Esta es la lista completa de ganadores de la 78.ª edición de los Writers Guild Awards:
MEJOR GUION ORIGINAL
Los pecadores
MEJOR GUION ADAPTADO
Una batalla tras otra
MEJOR GUION DOCUMENTAL
2000 metros hasta Andriivka
MEJOR SERIE DRAMÁTICA
The Pitt
MEJOR SERIE DE COMEDIA
The Studio
MEJOR NUEVA SERIE
The Pitt
MEJOR SERIE LIMITADA
Dying for Sex
MEJOR PELÍCULA PARA TELEVISIÓN Y PLATAFORMAS
Deep Cover: Actores encubiertos
MEJOR ANIMACIÓN
Shira Can't Cook (Long Story Short)
MEJOR EPISODIO DE DRAMA
7:00 A.M. (The Pitt)
MEJOR EPISODIO DE COMEDIA Preludio (Los Gemstones)
MEJOR PROGRAMA DE COMEDIA - TALK SHOW O SKETCH
Last Week Tonight with John Oliver
MEJOR ESPECIAL DE COMEDIA
Marc Maron: Panicked
MEJOR CONCURSO Y PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN DEL PÚBLICO
Celebrity Jeopardy!
MEJOR DRAMA DIURNO
The Young and the Restless
MEJOR CONTENIDO INFANTIL EPISÓDICO, DE LARGA DURACIÓN Y ESPECIALES
When We Lose Someone (Tab Time)
MEJOR FORMATO BREVE EN STREAMING
The Rabbit Hole with Jimmy Kimmel
MEJOR GUION DOCUMENTAL DE ACTUALIDAD
Trump's Power & the Rule of Law (Frontline)
MEJOR GUION DOCUMENTAL FUERA DE LA ACTUALIDAD
Forgotten Hero: Walter White and the NAACP (American Experience)
MEJOR GUION DE NOTICIAS - PROGRAMA PERIÓDICO, BOLETÍN O ÚLTIMA HORA
Devastating Flooding in Texas (World News Tonight with David Muir)
MEJOR GUION DE NOTICIAS - ANÁLISIS, REPORTAJE O COMENTARIO
Remembering Palestinian Journalists Killed by Israeli Forces
MEJOR INFORMACIÓN DIGITAL
An Isolated Boarding School Promised to Help Troubled Girls. Former Students Say They Were Abused.
MEJOR DOCUMENTAL DE RADIO/AUDIO
Jerry Lewis' Lost Holocaust Clown Movie" (Decoder Ring)
MEJOR GUION DE NOTICIAS EN RADIO/AUDIO - PROGRAMA PERIÓDICO, BOLETÍN O ÚLTIMA HORA
ABC News Radio Top of the Hour News
MEJOR GUION DE NOTICIAS EN RADIO/AUDIO - ANÁLISIS, REPORTAJE O COLUMNA
The Life and Legacy of Jimmy Carter
MEJOR PROMOCIÓN EN ANTENA
CBS Comedy