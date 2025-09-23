Colbert, Stewart y Meyers celebran el regreso de Jimmy Kimmel cargando contra Trump: "Se acabó la pesadilla"

MADRID, 23 Sep. (CulturaOcio) -

Tras la suspensión del 'late show' Jimmy Kimmel Live "para evitar agravar la situación en un momento tan delicado en nuestro país" con los comentarios de su presentador sobre el asesinato de Charlie Kirk, donde acusaba al movimiento MAGA de sacar partido político a la tragedia, la cadena de televisión de ABC volverá a emitir el programa a partir de este martes. La noticia fue acompañada de una explicación de Disney (propietaria de ABC) sobre la cancelación, así como de la celebración de compañeros de profesión como Stephen Colbert, Jon Stewart y Seth Meyers, que compartieron su entusiasmo cargando con humor contra Trump.

Desde Late Night, Seth Meyers celebró la decisión, que considera "un masivo rechazo nacional a la ofensiva de Trump contra la libertad de expresión", que se pronunció a favor de la cancelación: "No he visto aún una encuesta, pero creo que si preguntas a los estadounidenses si el presidente debe dictar lo que los presentadores pueden o no pueden decir en televisión, obtendrías como un 3% a favor y..."; el comentario culmina de forma cómica con un vídeo del propio Trump rematando con un "97% en contra".

"Jimmy Kimmel está hoy por las nubes como si fuera puesto de ibuprofeno", bromea Jon Stewart en The Daily Show, enlazando con la polémica del día, en la que la Administración de Alimentos y Medicamentosde de Estados Unidos había revelado que el uso de diferentes analgésicos estaba vinculado a mayores riesgos de autismo, a pesar de décadas de evidencia de que es seguro.

Stewart también aprovechó para satirizar sobre el boicot a Disney que diferentes figuras de la industria cinematográfica como Mark Ruffalo propusieron tras la cancelación de Jimmy Kimmel Live: "Esa campaña que lanzaron, fingiendo que ibais a cancelar Hulu y Disney+ mientras en secreto hacéis maratón de las cuatro temporadas de Solo asesinatos en el edificio... enhorabuena. ¿No fue interesante descubrir todos los tentáculos que Disney tiene en tu vida diaria? Una cosa es jurar que no harás más cruceros, pero Los Vengadores, no. ¿Cómo es posible que, al deshacerte de una sola compañía, no pueda ver Winnie the Pooh o escuchar los primeros discos de Hilary Duff?"

"Hacemos unos 160 programas al año o algo así y, cuando se presenta la ocasión, siempre es agradable empezar con buenas noticias", dijo Stephen Colbert abrió con alivio y tono de celebración en el arranque de The Late Show: "Pocas horas antes de grabar este programa, nos ha llegado la noticia de que se acabó nuestra larga pesadilla nocturna nacional, porque Disney anunció que Jimmy Kimmel Live! volverá a emitirse en ABC mañana. Maravillosas noticias. Estoy muy feliz por ellos".

Todavía no se han pronunciado sobre la reactivación del programa, al menos públicamente, otras importantes figuras del sector como Jimmy Fallon, pero el presentador de The Tonight Show sí se manifestó durante la suspensión, dedicándole un tramo de su monólogo del 18 de septiembre para apoyarlo.

"El miércoles pasado decidimos suspender la producción del programa para evitar agravar la situación en un momento tan delicado para nuestro país. Tomamos esta decisión porque consideramos que algunos comentarios fueron inoportunos y, por lo tanto, insensibles", escribió Disney en un comunicado recogido por diferentes medios de comunicación. "Hemos pasado los últimos días conversando a fondo con Jimmy, y tras ello, decidimos reanudar el programa el martes", continúa.

En los días posteriores a la suspensión de Jimmy Kimmel Live!, figuras de la industria cinematográfica criticaban la medida y defendían la libertad de expresión. La respuesta cristalizó en una carta abierta coordinada por la ACLU y firmada por más de 400 artistas (entre ellos Meryl Streep, Tom Hanks, Jennifer Aniston, Ben Affleck, Selena Gomez, Pedro Pascal, Robert De Niro, Natalie Portman, Lin-Manuel Miranda), que alertaba de un "momento oscuro para la libertad de expresión" y pedía revertir el castigo.