Guionistas y estudios, más cerca del acuerdo que pondría fin a la huelga de escritores en Hollywood

MADRID, 21 Sep. (CulturaOcio) -

El Sindicato de Guionistas de Hollywood (WGA) y la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP) han retomado las negociaciones para intentar poner fin a la huelga que afecta a la industria desde hace ya más de 100 días. El acuerdo, según informa CNBC citando fuentes cercanas a las negociaciones, podría ser inminente y hacerse oficial antes de que finalice esta semana.

Tal y como informaron en un comunicado conjunto, ambas organizaciones se reunieron el miércoles para acercar posturas de cara a la firma de un nuevo convenio. Durante el encuentro, se acordó continuar con las negociaciones el jueves.

Joint Statement from WGA and AMPTP: The WGA and AMPTP met for bargaining today and will meet again tomorrow. #WGAStrike