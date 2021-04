El guionista de Liga de la Justicia explica agujero de guión de Aquaman

MADRID, 11 Abr. (CulturaOcio) -

Aunque el Snyder Cut de Liga de la Justicia ha logrado contentar a los fans y corregir errores de la versión cinematográfica de 2017. No obstante, eso no ha impedido que la versión extendida continúe teniendo errores, sobre todo agujeros o disonancias en los arcos argumentales de algunos superhéroes de la saga, como es el caso de Aquaman.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

El error en el arco narrativo del superhéroe está relacionado con la manera de comunicarse los atlantes. En la cinta de Snyder, Mera, para comunicarse forma bolsas de aire gigantes para comunicarse con los habitantes de la Tierra, esta habilidad también la utiliza Vulko en el Snyder Cut.

Por otro lado, el director crea un lenguaje diferente para que los atlantes se comuniquen entre ellos bajo el mar, una comunicación similar a la eco localización. Esto contrasta con la cinta de James Wan, en la que los atlantes, simplemente, hablan debajo del agua, aunque se utilizaron efectos de audio para dar la impresión de ser diálogos dentro del océano.

Curiosamente, la escena añadida de Vulko provoca otro error en la trama, pues el personaje de Willem Dafoe intenta que Arthur Curry reclame su derecho al trono de la Atlántida ofreciéndole el tridente de su madre, la reina Atlanna. El superhéroe marino se niega y es aquí donde surge el error, pues en 'Batman v Superman', un dron acuático halla a Aquaman y este ataca a la máquina con el tridente, cuando se suponía que aún no debería tenerlo.

Ante todos estos errores, Chris Terrio se ha pronunciado. En una entrevista para Vanity Fair, el guionista denuncia que apenas le dieron información del orden cronológico de las películas del Universo Extendido de DC, lo que provocó que escribiera a ciegas el de 'Liga de la Justicia'.

"No me consultaron sobre el orden de las películas, a pesar de que yo era el que tenía que escribir el guion de 'Liga de la Justicia'. Simplemente, determinaron que iba a estrenarse después de 'Batman v Superman' y 'Wonder Woman' y antes que 'Aquaman'. Nunca pensaron en construir un mundo alrededor de ese organigrama. Simplemente dijeron: cumplid con los plazos", declara.

Sin datos clave para crear un contexto único entre todas las cintas, Terrio escribió su guion cuando el de 'Wonder Woman' estaba aún en proceso. "El libreto de 'Wonder Woman' no estaba siquiera a punto de finalizarse cuando escribía el de 'Liga de la Justicia'. No tenía más datos sobre la superheroína más allá de lo visto en 'Batman v Superman'. Themyscira ni siquiera existía", manifiesta.

"Nunca me mostraron página alguna. No sabía tampoco si los atlantes iban a poder hablar bajo el agua. Tuve que preguntarlo, para ver si podía crear escenas en el mar. Todo tuvo que ser creado de cero", señala.