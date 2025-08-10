Una recién llegada es ya la película de animación original de Netflix más vista de la historia - CONTACTO

En los últimos años, Netflix ha añadido a su catálogo no pocas series y películas de animación, llegando a apostar incluso por producciones propias. Una de ellas, llegada a la plataforma de streaming hace poco más de un mes, ha arrasado hasta el punto de convertirse en pocas semanas en la película de animación original de Netflix más vista de la historia.

Se trata de Las guerreras k-pop (KPop Demon Hunters), cuya trama sigue a las superestrellas Rumi, Mira y Zoey que, cuando no están llenando estadios, están ocupadas tratando de proteger a sus fans de unas amenazas sobrenaturales. La película aterrizó en Netflix el pasado 20 de junio y no tardó en encabezar la lista de películas más vistas en Estados Unidos y en varios países de todo el mundo.

"¡Es su momento! Las guerreras k-pop es la película de animación original de Netflix más vista de TODOS LOS TIEMPOS", reza la publicación que ha compartido la cuenta oficial de la plataforma de streaming en X para celebrar este éxito.

A poco más de un mes de su estreno en Netflix, la película ya acumula más de 26 millones de visualizaciones. Además, su éxito se ha extendido fuera de los límites de la plataforma de streaming gracias al éxito de Golden, la canción principal de su banda sonora, que ya ha sido presentada para su consideración en diversos premios. Por otra parte, la canción también está batiendo múltiples récords por estar atribuida a un grupo ficticio.

Dado el éxito del filme, muchos se preguntan si Netflix dará luz verde a una secuela. Pero, por el momento, la plataforma de streaming no se ha pronunciado al respecto aunque todo indica que Rumi, Mira y Zoey aún no han dicho su última palabra.