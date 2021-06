La Guerra de los Rohirrim: Las claves de la nueva película de El Señor de los Anillos

MADRID, 11 Jun. (CulturaOcio) -

La Tierra Media de J.R.R. Tolkien regresará a los cines y lo hará con una nueva película. Se trata El Señor de los Anillos: La Guerra de los Rohirrim, una película de animación al estilo anime que relatará la batalla que tuvo lugar unos 250 años antes de los eventos relatados en la Trilogía del Anillo. El filme, que estará dirigido Kenji Kamiyama (Ghost in the Shell: Stand Alone Complex), tiene previsto su lanzamiento en la gran pantalla a lo largo del próximo año.

Lord of the Rings: The War of the Rohirrim, que correrá a cargo de la subdivisión del estudio New Line Cinema, busca ampliar directamente el universo de las películas de Peter Jackson, narrando lo que sucedió en la fortaleza del Abismo de Helm.

Aunque todavía no se han revelado casi detalles sobre el argumento de la película, los propios textos de Tolkien podrían dar una idea de lo que los fans pueden esperar de la cinta.

Según la obra del escritor del Silmarillion, los rohirrim son la gente de Rohan, pueblo de criadores de caballos que, entre otros, proporcionó a instancias de Aragorn un decisivo apoyo de caballería a Gondor durante la Batalla de los Campos de Pelennor en El retorno del Rey. Son descendientes de los éothéod de Rhovanion y su linaje se remonta hasta la Tercera Edad en Eriador.

Los Rohirrim eran esencialmente la versión de Tolkien de los antiguos anglosajones, aunque con elementos también de otras civilizaciones como los normandos (la caballería fuerte) y los escandinavos (cabello largo y rubio y su cultura guerrera). El idioma nativo de los Rohhirim incluso está inspirado en el inglés antiguo, en el que está escrito Beowulf (De hecho, en un pasaje de Las Dos Torres Éowyn canta poema que básicamente es inglés antiguo).

En Las dos torres, Aragorn los describe como "orgullosos y obstinados, pero de buen corazón, generosos en pensamiento y acción, audaces pero no crueles, sabios pero ignorantes, aunque no escriben libros cantan muchas canciones, a la manera de los hijos de los Hombres antes de los Años Oscuros".

En Las dos torres de Peter Jackson, aparecen varios personajes rohhirims especialmente reseñables: Éowyn y Éomer interpretados por Miranda Otto y Karl Urban, respectivamente. Ambos son nietos del Rey Théoden (Bernard Hill), que estaba bajo el control de Saruman y su servidor Grima Lengua de Serpiente.

Cuando Gandalf libera a Théoden del control mental de Saruman, el rey de los rohhirims evacúa a su pueblo hasta la fortaleza de Hornburg en el Abismo de Helm, donde las hordas de los temibles Uruk-hai de Saruman llevan a cabo un fiero ataque contra el ejército y los ciudados de Rohan en una de las batallas más épicas de la historia del cine.

A las filas de Saruman también se suman los Dunlendinos, también conocidos como Hombres salvajes de Dunland, enemigos históricos de Rohan que los expulsó a las montañas y que serán clave en este filme de animación.

EL REY GUERRERO QUE PUSO SU NOMBRE AL ABISMO

La Guerra de los Rohirrim nueva película de animación narrará la historia de un rey de Rohan anterior a Théoden, Helm Mano de Hierro, el noveno rey que ocupó el trono de Rohan y el último de su primer linaje de reyes. Un personaje descrito como de carácter sombrío y gran fuerza física y cuyas hazañas se recuerdan en el abismo que lleva su nombre.

Helm destacaba especialmente por su habilidad en la lucha cuerpo a cuerpo y por combatir con sus puños desnudos y sin armas. Algo que hacía por una superstición ya que creía si "no usaba ningún arma, no ningún arma lo podría herir".

Su reinado estuvo marcado por las constantes luchas contra las fuerzas de Dunland que comenzaron con una contra un poderoso terrateniente de los dunlendinos llamado Freca, quien afirmó ser descendiente del rey Fréawine de Rohan y reclamó el trono. Helm acabó con su vida en duelo de un solo puñetazo.

Enfurecidos, los hombres de Freca formaron una alianza con los piratas de Umbar y los Orientales para derrocar al Rey Helm. Asesiado por este durante el resto de su reinado, el rey Helm murió defendiendo Hornburg en el abismo que más tarde fue rebautizado en su honor.

Y es que, incluso la muerte de Helm estuvo rodeada de leyenda y épica ya que las historias cuentan que tras perder a sus dos hijos y ser derrotado en varias batallas, el Rey Helm desapareció una noche y fue hallado a la mañana siguiente congelado en la nieve todavía en pie, listo para luchar. Esto llevó a muchos Rohirrim y Dundelings a creer que incluso en la muerte, el espectro de Helm Mano de Hierro todavía defiende Hornburg.

El filme estará dirigido por Kenji Kamiyama (Ghost in the Shell) y tendrá en el guion a Jeffrey Addiss y Will Matthews, ambos responsables de Cristal Oscuro: La era de la resistencia. Aunque se desconoce su fecha concreta de estreno ya se ha confirmado que la cinta continuará con el mismo estilo visual que la saga de Jackson con el fin de generar sensación de unidad para los espectadores.