El grosero mensaje de Jason Momoa a James Gunn para ser Lobo en DC

Jason Momoa (Aquaman) confirmó en diciembre del año pasado que será quien interprete a Lobo en la película Supergirl: Woman of Tomorrow, que verá a Millie Alcock convertida en la prima de Superman. Con motivo del 45 aniversario del salvaje cazarrecompensas intergaláctico, James Gunn ha recordado cuando, en 2022, el actor le mandó un mensaje para llamar su atención sobre su personaje soñado

Un mensaje que fue tan sencillo como directo y soez: "Jodido Lobo", fue lo que recibió Gunn nada más haber aceptado su cargo como copresidente de DC Studios junto a Peter Safran.

"En el aniversario de Lobo, no puedo evitar recordar un mensaje de texto que recibí de Jason Momoa la misma mañana en que se anunció que Peter y yo tomaríamos las riendas de DC Studios, el mismo día en que hablamos por primera vez sobre su incorporación al DCU como Lobo", escribió Gunn en X.

El responsable de la secuela reboot del Escuadrón Suicida y series como El Pacificador o la reciente Creature Commandos, contestó inmediatamente al abrupto mensaje de Momoa con un: "Colega, llevo diciendo años que deberías ser Lobo".

On the anniversary of Lobo, I can't help but think of a text I received from Jason Momoa on the morning it was announced Peter & I were the heads of DC Studios -- the day Jason & I first discussed him joining the DCU as Lobo. I’ve loved watching Jason bring him to life & can’t… pic.twitter.com/8qvmIHOMho