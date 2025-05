Los grandes planes del UCM para Silver Surfer

MADRID, 20 May. (CulturaOcio) -

Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos, que llegará a los cines el próximo 25 de julio, supondrá el debut en el UCM no solo de la primera familia de superhéroes marvelita, sino también de otros personajes asociados a la misma, como Silver Surfer. Es más, según apuntan las últimas informaciones, esta primera aparición del heraldo de Galactus no será más que el comienzo, ya que La Casa de las Ideas tiene grandes planes para el personaje.

"Hay planes para que Silver Surfer esté en múltiples proyectos después [de Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos], incluyendo una película en solitario", anunciaba el 'insider' Daniel Richtman, tal y como recoge ComicBookMovie.

El periodista se hacía eco así de un comentario anterior y es que, hace más de un año, antes incluso de que se confirmase la aparición del personaje en la cinta de Matt Shakman, ya adelantaba que, tras su debut, el surfista plateado contaría con su propio proyecto.

Cabe destacar, en todo caso, que no se sabe a ciencia cierta a qué versión de Silver Surfer podría estar haciendo referencia Richtman. Y es que el heraldo de Galactus en Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos será la versión femenina del surfista, Shalla-Bal, a quien dará vida Julia Garner. No obstante, muchos fans aún esperan que también Norrin Radd pase a formar parte del UCM más tarde o más temprano. De hecho, teniendo en cuenta que ambos Silver Surfer son amantes en los cómics, no sería de extrañar que acaben reuniéndose en la gran pantalla.

Por otro lado, tanto Vengadores: Doomsday como Vengadores: Secret Wars constituyen una gran oportunidad para que Silver Surfer en cualquiera de sus variantes haga una aparición. Y es que ya se sabe que Reed Richards / Mr. Fantástico (Pedro Pascal), Sue Storm / Mujer Invisible (Vanessa Kirby), Ben Grimes / La Cosa (Ebon Moss-Bachrach) y Johnny Storm / Antorcha Humana (Joseph Quinn) formarán parte de la alineación de superhéroes del filme de los hermanos Russo, por lo que no es descabellado pensar que también Silver Surfer tenga su propio papel en el mismo.