Golpean en la cara a Florence Pugh durante la presentación de Dune 2

MADRID, 4 Dic. (CulturaOcio) -

Tras meses de retraso por la huelga de guionistas y actores de Hollywood, Dune: Parte Dos llegará a los cines el 1 de marzo de 2024. El equipo de la cinta dirigida por Denis Villeneuve ya está promocionando la película y, durante una reciente aparición, la actriz Florence Pugh fue golpeada en la cara mientras estaba en el escenario.

El reparto acudió al CCXP 2023, que se está celebrando en São Paulo (Brazil). Pugh estaba en el escenario junto a sus compañeros cuando un objeto lanzado por un fan le golpeó la cara. La intérprete se quedó muy sorprendida y el resto de actores se aseguraron de que estuviera bien, pero todo quedó en un susto.

Someone threw something at Florence Pugh and hit her in the face at #CCXP23 pic.twitter.com/aWB7J0gOyV