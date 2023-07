Buenas noticias para Dune: Parte Dos

MADRID, 28 Jul. (CulturaOcio) -

Las huelgas del Sindicato de Actores de Cine-Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión (SAG-AFTRA) y del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA) han puesto en jaque a la industria y parece que algunos estrenos de 2023 están en peligro. Recientemente surgieron rumores sobre el posible retraso del estreno de Dune: Parte 2, especulaciones que ahora han sido desmentidas.

Variety afirmó recientemente que Warner Bros. barajaba retrasar el estreno de Dune: Parte 2, fijado para el 1 de noviembre de 2023 (3 de noviembre en Estados Unidos), hasta 2024. Sin embargo, The Direct recoge las declaraciones de Richard Gelfond, director ejecutivo de IMAX, desmintiendo los rumores.

"Respecto a Dune, mi opinión es que es muy poco probable que se mueva, y es una opinión informada, lo que significa que he dedicado mucho tiempo a los hechos", apuntó Gelfond. "De hecho, Denis Villeneuve hizo una presentación en el IMAX CEO Forum. Por lo tanto, estaría fuera de lugar. Entonces, si lo vuelves a poner en juego, tienes que duplicar esos gastos en algún momento en el futuro para terminar de estrenar la película. Además, Dune tendrá un tiempo de proyección muy largo en IMAX, hasta cinco o seis semanas", agregó.

Además, a Gelfond le preguntaron directamente por el artículo publicado por Variety sobre el posible aplazamiento, a lo que respondió que Warner Bros. había desmentido esa información. "Me han dicho que ese artículo no es cierto. Todo lo que puedo hacer es daros mi perspectiva lógica al respecto, pero creo firmemente que no se va a mover", sentenció.

Timothée Chalamet, Zendaya, Austin Butler, Florence Pugh, Javier Bardem y Josh Brolin, entre otros, protagonizan Dune: Parte 2. Si bien parece que el estreno permanecerá en su fecha fijada, queda por ver cómo evoluciona la huelga de actores, ya que, de continuar el paro, los intérpretes no podrán participar en actos promocionales del filme.