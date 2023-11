Godzilla, a la caza del ejército japonés en el bestial clip de Godzilla: Minus One

MADRID, 14 Nov. (CulturaOcio) -

Godzilla, uno de los monstruos más famosos de la historia del cine, tiene nueva película, la número 37. Godzilla: Minus One será la nueva entrega japonesa sobre el imponente Kaiju, que vuelve a estar a cargo de Toho Studios. En su más reciente adelanto, el gigantesco animal se enfrenta nada menos que al ejército naval.

Se trata de una breve pieza que comienza, directamente, con Godzilla persiguiendo a un barco de la Marina japonesa. Los aterrorizados soldados tratan de encontrar la solución para deshacerse del monstruo, dispuesto a desatar su furia sobre ellos y devorarlos sin piedad.

The King of the Monsters has returned! Check out this exclusive clip from #GodzillaMinusOne, and get your tickets on Fandango today. In theaters December 1.



Tickets: https://t.co/HpIVXuClDz pic.twitter.com/WqzKzmYQ08