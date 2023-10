El monumental Godzilla emerge en el nuevo tráiler de Monarch: El legado de los monstruos

MADRID, 16 Oct. (CulturaOcio) -

Godzilla irrumpirá en Apple TV+ con Monarch: El Legado de los monstruos, la serie del Monsterverse que continúa la trama de películas como Godzilla vs. Kong. Y de cara al estreno de sus dos primeros capítulos, que llegarán a la plataforma el viernes 17 de noviembre, la ficción ya tiene un nuevo tráiler que cuenta con nuevas e imponentes imágenes de Godzilla y tambén con más pistas sobre lo que los fans pueden esperar.

El suelo abierto y monstruos emergiendo de las entrañas de la tierra en el impactante avance de dos minutos y medio de Monarch: El legado de los monstruos que se lanzó en la Comic Con de Nueva York. "Este mundo no es nuestro", sentencia uno de los personajes, y es que si algo han puesto de manifiesto desde el principio las historias sobre Godzilla y los titanes ha sido la pequeñez del ser humano ante estas fuerzas de la naturaleza.

Pero las criaturas legendarias no son la única amenaza, el personaje de Anna Sawai, Cate, tendrá que investigar a la misteriosa organización Monarch y su relación con la muerte de su padre y los ataques de titanes. "Monarca estaba allí, en San Francisco, parecía que toda la ciudad se venía abajo, ellos hacían fotos, como si lo esperaran".

Ademas de la mecionada Sawai, completan el reparto de la serie Kurt Russell, Wyatt Russell, Kiersey Clemons, Ren Watabe, Mari Yamamoto, Anders Holm, Joe Tippett y Elisa Lasowski, entre otros.

"Tras la estruendosa batalla entre Godzilla y los Titanes que arrasó San Francisco y reveló al mundo que los monstruos existen, 'Monarch: el legado de los monstruos' nos presenta a dos hermanos que siguen los pasos de su padre para descubrir la conexión de su familia con la organización secreta conocida como Monarch. Las pistas los llevan al mundo de los monstruos y, en última instancia, hasta el oficial del ejército Lee Shaw. Shaw está interpretado por Kurt Russell y Wyatt Russell, en la década de 1950 y más de medio siglo después. En la actualidad, Monarch se ve amenazada por lo que Shaw sabe", reza la sinopsis de la serie, que constará de 10 episodios que, tras la doble entrega inicial, llegarán cada viernes a Apple TV+ hasta el 12 de enero de 2024.

Creada por Chris Black y el guionista Matt Fraction, Monarch: El legado de los monstruos, forma parte del Monsterverse de Legendary Entertainment, que es un universo con historias interconectadas en expansión que reúnen a monstruos de la cultura popular. Comenzó en 2014 con Godzilla y continuó con Kong: la isla calavera de 2017, Godzilla: rey de los monstruos de 2019 y Godzilla vs. Kong de 2021, cuya secuela, Godzilla x Kong: The New Empire, está planeada para 2024.