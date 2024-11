Paul Mescal se sincera tras conocer al rey de Inglaterra en la premiere de Gladiator 2: "Soy irlandés..."

MADRID, 19 Nov. (CulturaOcio) -

Gladiator II ya arrasa en los cines. La secuela del mítico filme de Ridley Scott era sin duda uno de los estrenos más esperados del año, y es que incluso el mismo rey Carlos III de Inglaterra acudió a la premiere en Londres. No obstante, y a pesar de reconocer el honor de contar con la presencia del monarca, Paul Mescal, protagonista del filme, no se mostró particularmente emocionado de conocerlo en persona.

"Soy irlandés así que no es algo que esté en mi lista de prioridades", explicó el actor en declaraciones a Variety en la alfombra roja, al ser preguntado sobre la "locura" que suponía haberse encontrado con el rey. Con todo, el intérprete también reflexionó sobre lo "asombrosa" que era esa visita para Scott. "Sé lo importante que es para él. Así que ver su película celebrada en ese contexto fue muy especial", señaló.

Mescal añadió que no había podido intercambiar ninguna palabra con Carlos III, sino que se había limitado a asentir. "Me resultaba difícil oír exactamente lo que se decía. Simplemente asentías con la cabeza y sonreías", señaló.

Paul Mescal on meeting King Charles: "I'm Irish, so it's not on the list of priorities. But it's an amazing thing for Ridley [Scott] because I know how important that is for him." pic.twitter.com/AR60LJ0V4Z