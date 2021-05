¿Ghost Rider En Doctor Strange In The Multiverse Of Madness?

MADRID, 15 May.

Dado el título de la secuela de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, son muchos los rumores que circulan sobre los posibles personajes que aparecerán. La próxima película del Hechicero Supremo forma una trilogía junto a WandaVision y Spider-Man 3, con una más que posible participación de ambos Vengadores. A los que, según las últimas habladurías, se podría sumar nada menos que el Motorista Fantasma (Ghost Rider).

Según informa That Hashtag Show, Johnny Blaze -más conocido como el heraldo de los infiernos Ghost Rider- está preparado para una pequeña aparición en Doctor Strange 2, e incluso el medio asegura que ha tenido acceso a algunos artes conceptuales en los que aparece el motorista.

Aunque no se han revelado los detalles sobre su participación en el argumento, THS avisa que tan sólo tendrá un cameo, añadiendo el punto de terror al Multiverso de la Locura que da título al filme. El medio también añade que, aunque Marvel podría desarrollar una película del Motorista Fantasma, su intención es que aparezca en distintas entregas del UCM, como un personaje secundario similar a Hulk.

Por supuesto, ahora mismo las posibilidades para la segunda entrega de Doctor Strange son casi infinitas. Pero en varias ocasiones tanto su director Sam Raimi como Elizabeth Olsen (Bruja Escarlata) se han referido a Multiverse of Madness como una película que se aproxima más al género de terror que al de superhéroes. Un tono en el que Ghost Rider encaja perfectamente.

La filmación de Doctor Strange 2 comenzó en noviembre de 2020, con Elizabeth Olsen compaginando su trabajo con el rodaje de WandaVision y Benedict Cumberbath retomando su papel como hechicero. Es muy probable que la producción ya haya concluido ya que Kevin Feige anunció el 15 de abril que estaban en su última semana de rodaje.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness se estrena el 25 de marzo de 2022.