MADRID, 4 Sep. (CulturaOcio) -

Daniel Craig ha interpretado a James Bond en cinco películas, siendo la última Sin tiempo para morir, que llegó a los cines en 2021. El actor ahora está en plena promoción de Queer de Luca Guadagnino y, durante una rueda de prensa en el Festival de Venecia, se ha mostrado visiblemente incómodo cuando le han preguntado por la sexualidad del agente 007.

Un periodista preguntó a Craig si creía que podría haber una versión cinematográfica de James Bond homosexual. El intérprete, tras un gesto que mostraba su irritación ante la cuestión, simplemente levantó la mirada y dijo: "Quiero decir...". Guadagnino quiso echar una mano al artista y respondió por él.

"Chicos, seamos adultos en la sala por un segundo. No hay forma de evitar el hecho de que nadie conocería jamás los deseos de James Bond, punto. Dicho esto, lo importante es que haga bien sus misiones", comentó el realizador, una respuesta que hizo reír a Craig y a los asistentes a la rueda de prensa.

