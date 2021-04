Gal Gadot responde a las amenazas de Joss Whedon en el rodaje de Liga de la Justicia

MADRID, 7 Abr. (CulturaOcio) -

Las revelaciones de Ray Fisher sobre el comportamiento "grosero, abusivo y poco profesional" de Joss Whedon durante el rodaje de 'Liga de la Justicia' continúan provocando reacciones. Tras revelarse que el cineasta, supuestamente, amenazó a Gal Gadot con hundir su carrera durante el rodaje de los reshoots, la actriz israelí ha hablado.

Ha sido en The Hollywood Reporter, el mismo medio que publicó el extenso reportaje en el que Fisher ofreció detalles sobre la actitud conflictiva y beligerante de Whedon durante el rodaje de Liga de la Justicia y en el que comentarios de terceros corroboraban lo declarado por el actor, donde Gadot ha dado su respuesta ante la revelación de situaciones de importante gravedad.

La intérprete ha sido muy escueta, aunque directa, en sus declaraciones. "Tuve problemas [con Joss Whedon], pero Warner Bros supo manejarlos de manera oportuna", ha comentado. Con lo cual, la protagonista de 'Wonder Woman' sí confirma que tuvo conflictos con el director, aunque no ha querido ser más explícita. Por otro lado, también reconoce la labor del estudio a la hora de abordar la situación.

Ya en diciembre, en una entrevista para The LA Times, la actriz apoyó públicamente a Ray Fisher. "Estoy muy feliz de haya salido y diga su verdad. No estaba con ellos en el momento en el que rodaron con Joss Whedon; tuve mi propia experiencia [con él], que no fue la mejor, pero lo gestioné cuando ocurrió", manifestó. "Se lo hice saber al estudio y ellos tomaron medidas", continuó.

DESPRECIÓ EL TRABAJO DE LA DIRECTORA DE WONDER WOMAN

Según lo comentado por una fuente a THR, Whedon tuvo una actitud muy arrogante y despectiva con la artista, llegando a despreciar la forma de trabajar de Patty Jenkins, directora de las dos entregas de 'Wonder Woman', con la que Gadot guarda una relación mucho más estrecha.

"Joss [Whedon] alardeaba de que ya había tenido bastante con Gal [Gadot]. Le dijo que él era el guionista y que ella tenía que guardar silencio y decir sus frases y que, si él quisiera, podía dejarle como una idiota en la cinta", declaró un supuesto testigo.

El comportamiento de Whedon y su mala actitud con el reparto en sus proyectos ha sido corroborado por varias personas, como Charisma Carpenter, la cual le acusó públicamente de haberla tratado mal durante el rodaje de la serie 'Buffy, cazavampiros', un testimonio que fue respaldado por otras actrices de la serie.