Jason Momoa (Aquaman) apoya a Ray Fisher (Cyborg) en su guerra contra Warner tras sus acusaciones a Joss Whedon

El pasado mes de julio Ray Fisher denunció que durante el rodaje de los 'reshots' de Liga de la Justicia Joss Whedon, el director que se hizo cargo del filme tras la forzosa salida de Zack Snyder, tuvo un "comportamiento abusivo", "grosero" y "poco profesional" en el set.

Estas declaraciones dieron pie a un enfrentamiento entre el actor que dio vida a Cyborg y Warner Bros., que asegura que tras una investigación no ha encontrado ninguna prueba que respalde las acusaciones de Fisher. Ahora se une a la batalla Jason Momoa, que ya ha elegido bando. El intérprete que da vida a Aquaman ha hecho público su apoyo a su compañero a través de redes sociales.

Momoa compartió a través de historias de Instagram una foto de Fisher con el hashtag #IStandWithRayFisher (Yo apoyo a Ray Fisher). Posteriormente el propio Fisher, que en teoría seguirá encarnando a Cybor en las películas del Universo Extendido DC, ahora convertido en Multiverso, tomó la imagen de su compañero y la compartió en Twitter.

Tras las acusaciones, aparentemente Warner Bros. se puso en contacto con el actor para negociar. "Para que podáis comprender mejor lo profundo que es esto: Después de hablar sobre Liga de la Justicia, recibí una llamada telefónica del presidente de DC Films en la que intentó acusar a Joss Whedon y Jon Berg con la esperanza de que apoyara a Geoff Johns. No lo haré", reveló. Posteriormente Warner emitió un comunicado afirmando que el actor no estaba "colaborando con la investigación".

So you can better understand how deep this goes:



After speaking out about Justice League, I received a phone call from the President of DC Films wherein he attempted to throw Joss Whedon and Jon Berg under the bus in hopes that I would relent on Geoff Johns.



I will not.



