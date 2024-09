Francis Ford Coppola planea dos nuevas películas tras Megalópolis

MADRID, 31 Ago. (CulturaOcio) -

El próximo 27 de septiembre llegará a los cines Megalópolis, la nueva película de Francis Ford Coppola. Con más de 60 años de carrera a sus espaldas, el director de filmes tan míticos como El padrino o Apocalypse Now sigue en activo y ya tiene en mente dos posibles proyectos que le gustaría abordar a continuación.

"Ahora mismo estoy trabajando en dos posibles proyectos. Uno es una especie de película normal que me gustaría que alguien financiara y rodara en Inglaterra, porque no tengo una gran historia con mi mujer en Inglaterra", explicaba el cineasta en una entrevista concedida a Rolling Stone. "Dondequiera que voy, me acuerdo de ella todo el tiempo", añadía Coppola, refiriéndose a su mujer, Eleanor, que falleció el pasado mes de abril.

"La otra se llama Distant Vision, que es la historia de tres generaciones de una familia italoamericana como la mía, pero ficcionalizada, durante la cual se inventó el fenómeno de la televisión. La financiaría con lo que consiga Megalópolis", señaló el director, haciendo referencia a un proyecto experimental de cine en vivo en el que trabajó hace años y con el que le gustaría volver a probar suerte. Y es que Coppola ya hablaba en su día de Distant Vision como "un taller de un proyecto que era en realidad un guion más largo".

Respecto a Megalópolis, la cinta con la que Coppola regresará a la gran pantalla tras una década de ausencia en las salas, recientemente se ha retirado un tráiler que recopilaba algunas críticas negativas que el cineasta supuestamente había recibido en el pasado y que han resultado ser falsas. Ambientada en Nueva York e inspirada en acontecimientos del mundo real y la mitología romana, la película, que llega a los cines el 27 de septiembre, sigue a un arquitecto que quiere reconstruir la ciudad como una utopía después de un desastre devastador.

El reparto de Megalópolis incluye a Adam Driver, Giancarlo Esposito, Nathalie Emmanuel, Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Jon Voight, Laurence Fishburne, Talia Shire, Jason Schwartzman, Kathryn Hunter, Grace VanderWaal, Chloe Fineman, James Remar, D.B. Sweeney y Dustin Hoffman, entre otros.