Finaliza el rodaje de El confidente, thriller sobre el final de ETA de Calparsoro con Javier Gutiérrez y Miguel Herrán

Finaliza el rodaje de El confidente, película protagonizada por Javier Gutiérrez y Miguel Herrán inspirada en hechos reales - SONY PICTURES

MADRID, 2 Jun. (CulturaOcio) -

El confidente, película sobre el final de ETA protagonizada por Javier Gutiérrez (Campeones, La isla mínima) y Miguel Herrán (Modelo 77, Los últimos de Filipinas), ha finalizado su rodaje. Dirigido por Daniel Calparsoro (Cien años de perdón, Todos los nombres de Dios) el thriller está basado en una historia real y arma su trama a través de la documentación periodística de Pablo Muñoz, relatando la amistad entre un policía y un joven independentista cercano al entorno de ETA en la época final de la banda terrorista.

El rodaje de la cinta arrancó el pasado 13 de abril y concluyó el 22 de mayo tras seis semanas de grabación en distintas localidades de Gipuzkoa y del sur de Francia. La filmación de la película traslada la trama a la década de los 2000 con flashbacks de los años 80.

📷 Ha finalizado el rodaje de #ElConfidenteLaPelícula, el nuevo thriller de Daniel Calparsoro protagonizado por Javier Gutiérrez y Miguel Herrán, inspirado en hechos reales.



Próximamente en cines. pic.twitter.com/mmQVVHvL5A — Sony Pictures España (@sonypictures_es) June 2, 2026

El propio Calparsoro define El confidente como "un thriller sobre el final de ETA que narra la historia de amistad entre dos personas que están en polos opuestos". En palabras del director, "es una película que merece la pena ver en el cine y que tiene una carga emocional muy potente". Además, añade que lo que más le "llamó la atención fue la historia de espías y amistad tan profunda".

María Luisa Gutiérrez, productora de El confidente destaca "la relación que nace entre dos hombres enfrentados ideológicamente unidos para acabar con la violencia y los asesinatos de ETA". Gutiérrez desvela que el propósito de ambos es "algo que ellos mismos tardarán en descubrir".

Además, subraya el trabajo de documentación realizado por los dos intérpretes para la preparación de sus personajes: "Javier Gutiérrez y Miguel Herrán han conseguido dar vida a estos personajes con una intensidad y una verdad que traspasan la pantalla". "Ambos han podido trabajar con algunas de las personas reales que inspiran la película para preparar sus papeles", destaca.

Junto a Gutiérrez y Herrán, completan el reparto de El confidente Itsaso Arana (Volveréis, Las chicas están bien), Emilio Palacios (Tierra de nadie, Los héroes del mal) y Víctor Clavijo (La Infiltrada, La espera).

"El confidente es una oda a la amistad construida en la relación entre un policía veterano (Javier Gutiérrez) y su joven confidente (Miguel Herrán), dos hombres enfrentados por sus principios pero unidos por la soledad en sus trabajos, la lealtad y el sentimiento de abandono. En medio de una peligrosa operación policial, ambos cruzarán límites que los obligarán a asumir las consecuencias de sus actos. Inspirada en hechos reales", adelanta la sinopsis de la cinta que cuenta con un guion firmado por Fernando Navarro (Verónica, Tierra de nadie).