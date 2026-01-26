Luis Tosar busca respuestas pero no venganza en el potente tráiler de Salvador: "¿Quien mató a mi hija?"

Salvador - NETFLIX

MADRID, 26 Ene. (CulturaOcio) -

Salvador, la serie protagonizada por Luis Tosar (Celda 211) y Claudia Salas (Furia), llegará a Netflix el próximo 6 de febrero con el estreno simultáneo de sus 8 episodios. Y de cara a su inminente lanzamiento, la plataforma ha lanzado un nuevo tráiler cargado de acción, tensión, violencia y dilemas morales.

El avance sigue a Salvador Aguirre (Luis Tosar), un conductor de ambulancias que descubre que su hija Milena (Candela Arestegui) ha sido captada por un grupo radical neonazi. El personaje encarnado por Arestegui resulta herido durante un enfrentamiento entre ultras de diferentes equipos de futbol y, finalmente, fallece en los brazos de su padre.

"¿Quién mató a mi hija?", clama el protagonista que en la búsqueda de la verdad que se esconde tras el asesinato de Milena se involucrará en los ambientes de extrema derecha dispuesto a lo que sea para encontrar respuestas, pero no venganza. "Mi hija no era como vosotros", le espeta Salvador a Julia, el personaje encarnado por Claudia Salas que forma parte del grupo neonazi.

"Luis Tosar se mete en la piel de Salvador, un padre y técnico de emergencias sanitarias que descubre que su hija, Milena (Candela Arestegui), pertenece a un grupo ultra, los White Souls, del que también forma parte Julia (Claudia Salas).

La búsqueda de respuestas a raíz de una noche que cambiará su vida para siempre hará que se vea envuelto en una frenética espiral de violencia y caos. Tendrá que enfrentarse a la pregunta más compleja: ¿hasta dónde está dispuesto a llegar para descubrir la verdad?", reza la sinopsis de la serie.

Además de Tosar y Salas como protagonistas, el reparto de Salvador lo completan Leonor Watling (La vida breve), Fariba Sheikhan (La Unidad), Pedro Casablanc (Querer), Patricia Vico (Hasta el cielo: La serie), Claudia Arestegui, César Mateo (La noche más larga), Alejandro Casaseca (Malaka), Richard Holmes (Hasta el cielo), Marco Marini (Hasta el cielo: La serie) y Lucas Ares (Hasta el cielo: La serie), entre otros.

La serie está creada por Aitor Gabilondo (Patria), que también ejerce como productor ejecutivo y firma el guión junto a Joan Barbero (Entrevías) y Anna Casado (El silencio). Daniel Calparsoro (Asalto al Banco Central, Hasta el cielo: La serie) se pone al cargo de la dirección.