VÍDEO: Miguel Herrán es Poli Díaz, el potro de Vallecas en la nueva película de Netflix, que comienza su rodaje

Primer vistazo a Miguel Herrán como el potro de Vallecas en la nueva película de Netflix, que comienza su rodaje - LANDER LARRANAGA/NETFLIX

MADRID, 3 Oct. (CulturaOcio) -

Netflix ha anunciado el inicio del rodaje de su nueva película, un filme todavía sin título en el que Miguel Herrán se pondrá en la piel de Poli Díaz, el exboxeador profesional conocido como el potro de Vallecas. El largometraje, dirigido por Daniel Calparsoro (Cien años de perdón, El silencio de la ciudad blanca) ya ha lanzado un primer clip de Herrán en el ring.

Inspirada en hechos reales, la película sigue a Policarpo 'Poli' Díaz, un joven de Vallecas que, pese a su infancia marcada por la pobreza y la violencia familiar, se convirtió en una leyenda del boxeo en la España de los 80, llegando a pelear por el título mundial de peso ligero.

Sin embargo, el éxito y la fama lo arrastraron a un mundo de excesos, donde las drogas y las malas decisiones amenazaron con destruir lo que había conseguido. En esta historia de ascenso y caída en picado, la mayor pelea de Poli... será contra sí mismo.

La plataforma de streaming ha lanzado un vídeo de Herrán subido al ring listo para dar vida al boxeador, asestando algunos golpes al aire con mirada amenazadora.

En palabras del propio director, la de Poli Díaz es una historia sobre "la lucha de un joven que viene de la nada, un boxeador que llega a lo más alto del deporte y la fama, pero carece de herramientas culturales y emocionales para gestionar su éxito". Calparsoro describe al boxeador como "un joven enfrentado a sus demonios que se convirtió en el campeón del pueblo, en un símbolo de superación".

Además de dirigir la cinta, Calparsoro también ejerce de productor ejecutivo junto a Aitor Gabilondo, creador de series como Patria o Vivir sin permiso y cocreador de otras como Yo, adicto o Entrevías. El filme está producido por Alea Media, fundada por el propio Gabilondo y que ha estrenado recientemente Animal, serie protagonizada por Luis Zahera.

Carlos Franco firma el guion de la película, con dirección de fotografía de Tommie Ferreras. El rodaje del filme, que aún no cuenta con fecha de estreno, se desarrollará en varias localizaciones de Madrid y Segovia.