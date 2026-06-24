Archivo - Ester Expósito y Hugo Diego García comparten pistola y gran conexión en el primer adelanto de Enfrentados: Marfil - PRIME VIDEO - Archivo

MADRID, 24 Jun. (CulturaOcio) -

Enfrentados: Marfil, adaptación de las novelas de Mercedes Ron, se estrenará en Prime Video el 9 de septiembre. La plataforma ha lanzado un primer teaser de la película protagonizada por Ester Expósito (Venus) y Hugo Diego García (La sustancia) que ya dan buena cuenta de su atracción y complicidad en estas primeras imágenes.

"Marfil, tú guardaespaldas Sebastián Moore", comienza diciendo el padre del personaje de Expósito mientras le presenta a su nuevo protector, quien le ofrece la mano para saludarla. Un momento que marcará un antes y un después en la vida de la protagonista y dando inicio a una relación laboral que poco a poco se irá transformando en un enredo de emociones contradictorias.

Después, el adelanto de apenas 18 segundos de duración, muestra una clase privada de defensa personal en la que Sebastián le enseña a Marfil cómo usar su pistola, una situación que lleva al acercamiento y contacto físico entre ambos. A continuación, en una tercera secuencia los protagonistas comparten un momento de gran tensión erótica y miradas cómplices dentro del ascensor.

EL UNIVERSO DE HOUSE OF RON

El universo de House of Ron sigue expandiéndose en Prime Video con la bilogía Enfrentados: Marfil y Enfrentados: Ébano, títulos que marcan la tercera colaboración entre la plataforma y la escritora Mercedes Ron. Este nuevo proyecto se suma a los éxitos anteriores de la autora, que incluyen la trilogía Culpables (Culpa Mía, Culpa Tuya y Culpa Nuestra) y Dímelo bajito, todos estrenados en el servicio de streaming de Amazon.

"Marfil Cortés, la hija de un poderoso empresario español, ve como su perfecta vida en Nueva York da un vuelco cuando es repentinamente secuestrada y liberada sin aparente explicación. Su padre decide entonces contratar al enigmático Sebastián Moore como guardaespaldas. Forzados a pasar cada minuto juntos y aunque inicialmente choquen por el espíritu indomable de ella y el carácter reservado de él, surgirá una irremediable atracción entre ambos. Al volver a España, con las amenazas intensificándose, deberán moverse en un mundo donde nadie es quien dice ser y nada es lo que parece", reza la sipnosis oficial del filme.

Con Óscar Pedraza (Patria, Vivir sin permiso) como director, completan el reparto de Enfrentados: Marfil Eric Masip (A través de mi ventana) como Iván, Pablo Molinero (Un asunto privado) como Alejandro, Zoe Bonafonte (El 47) como Gabriela, Lluís Homar (Los abrazos rotos) como Logan y Joaquín Ferreira (Club de Cuervos) como Ray.