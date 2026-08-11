Ester Expósito y Hugo Diego García, atracción inevitable en el adrenalínico tráiler de Enfrentados: Marfil

Ester Expósito y Hugo Diego García sienten una atracción inevitable en el adrenalínico tráiler de Enfrentados: Marfil - PRIME VIDEO

MADRID, 11 Ago. (CulturaOcio) -

Enfrentados: Marfil, adaptación de las novelas de Mercedes Ron, se estrenará en Prime Video el 9 de septiembre. La plataforma ha lanzado un primer tráiler de la película protagonizada por Ester Expósito (Venus) y Hugo Diego García (La sustancia) que promete una buena dosis de adrenalina y mucha pasión.

El adelanto, de poco más de un minuto de duración, comienza con Marfil, el personaje de Expósito y Sebastián, encarnado por Garcia, en las calles de Nueva York. "Su padre me ha contratado para protegerla", dice el chico revelando sus intenciones.

"Yo no quiero que se repita lo de Central Park", confiesa el padre de la protagonista mientras el video muestra secuencias de lo que parece fue un secuestro. Así, ambos personajes deben convivir juntos, una experiencia que comienza con Marfil completamente negada a tener a alguien que la controle.

"Quiero aprender a pelear", confiesa la chica, y Sebastián no pierde tiempo, comienza a enseñarla en unas escenas de lo más atrevidas donde se aprecia la tensión entre ambos. Finalmente, en los últimos compases del adelanto, se ve la verdadera gravedad del asunto, un francotirador comienza a disparar al piso de la protagonista.

UNA ATRACCIÓN INEVITABLE

"Marfil Cortés, la hija de un poderoso empresario español, ve como su perfecta vida en Nueva York da un vuelco cuando es repentinamente secuestrada y liberada sin aparente explicación. Su padre decide entonces contratar al enigmático Sebastián Moore como guardaespaldas. Forzados a pasar cada minuto juntos y aunque inicialmente choquen por el espíritu indomable de ella y el carácter reservado de él, surgirá una irremediable atracción entre ambos. Al volver a España, con las amenazas intensificándose, deberán moverse en un mundo donde nadie es quien dice ser y nada es lo que parece", resume la sinópsis oficial del filme.

Junto a Expósito y Garcia, completan el reparto de Enfrentados: Marfil Eric Masip (A través de mi ventana) como Iván, Pablo Molinero (Un asunto privado) como Alejandro, Zoe Bonafonte (El 47) como Gabriela, Lluís Homar (Los abrazos rotos) como Logan y Joaquín Ferreira (Club de Cuervos) como Ray.