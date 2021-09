Filtrado el vídeo del nuevo Optimus Prime en Transformers: Rise of the Beasts

MADRID, 8 Sep. (CulturaOcio) -

El 24 de junio de 2022 llegará a los cines Transformers: Rise of the Beasts (Transformers: El despertar de las bestias), séptima entrega de la saga que estará dirigida por Steven Caple Jr. (Creed II: La leyenda de Rocky). Ahora han salido a la luz las primeras imágenes del rodaje de la cinta, clips que han revelado un primer vistazo al líder de los autobots, Optimus Prime.

En redes sociales ha comenzado a circular un vídeo del rodaje en Brooklyn (Nueva York). En las imágenes se puede ver un vehículo inspirado en la Generación 1 de Transformers. El clip solo muestra al emblemático personaje en forma de vehículo, pero no su transformación en robot.

New set footage of the new transformers movie #TransformersRiseoftheBeasts found. Optimus is looking sleek🚗🤖 pic.twitter.com/94crAgQTcm