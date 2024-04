Filtrado el primer vídeo de Timothée Chalamet cantando como Bob Dylan

MADRID, 19 Abr. (CulturaOcio) -

Timothée Chalamet se encuentra ya metido de lleno en el rodaje de A Complete Unknown, el biopic que relatará la vida de Bob Dylan. Y ya ha salido a la luz un vídeo en el que puede verse al protagonista de la saga Dune cantando como el legendario artista estadounidense.

Ya en abril de 2023, James Mangold, director del filme, confirmó que Chalamet interpretaría el mismo los temas de Dylan en la película, la cual se está filmando actualmente en New Jersey.

Tras varias imágenes filtradas desde el set del filme, en las que aparecía completamente caracterizado como el cantante, un nuevo vídeo da buena cuenta de las grandes dotes musicales que posee el actor francoestadounidense.

En él, puede verse a Chalamet tocando la guitarra y cantando con voz cautivadora una de las canciones de Dylan ante un público entregado. El actor aparece junto a su compañera de reparto, Mónica Barbaro, quien interpreta a la leyenda de la escena musical folk Joan Baez.

Timothée Chalamet, as Bob Dylan, and Monica Barbaro, as Joan Baez, were spotted filming a scene together yesterday in New Jersey for James Mangold’s upcoming biopic.



More about the film: https://t.co/rTVnIiGika pic.twitter.com/JSX4ZFcPUb