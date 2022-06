Filtradas las primeras imágenes de Mad Max: Furiosa, el spin-off con Chris Hemsworth y Anya Taylor-Joy

MADRID, 20 Jun. (CulturaOcio) -

A principios del mes de junio arrancó el rodaje de Furiosa, la esperada precuela de la oscarizada Mad Max: Fury Road (2015). Ahora, pocas semanas después de su inicio, un periódico australiano ha publicado las primeras fotografías captadas en el set de rodaje.

En las imágenes publicadas por South Coast Register y compartidas en Twitter, se pueden apreciar varios vehículos con el marcado e inconfundible estilo de la saga Mad Max y un grupo de guerreros postapocalípticos conduciendo feroces motos. Otra fotografía muestra una especie de gigantesca puerta con rejas.

First set images of George Miller’s ‘Furiosa’ starring Anya Taylor-Joy filming in Australia. pic.twitter.com/dajxwYMfCL