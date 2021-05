Filtradas nuevas imagenes de The Batman con Robert Pattinson, Enigma y Catwoman

MADRID, 19 May. (CulturaOcio) -

Aunque el primer tráiler de The Batman llegó hace unos meses, con Robert Pattinson como el nuevo Caballero Oscuro, los fans aún estaban esperando poder ver en detalle cómo será el traje que lucirá el actor al completo, Ahora, gracias a una nueva imagen del merchandising del filme, la amenazadora figura del nuevo Hombre Murciélago ha sido revelada.

Tras varios retrasos producidos por el coronavirus, Warner ya está empezando a promocionar la película de The Batman. Aunque los detalles específicos de la trama se han mantenido en secreto, el director Matt Reeves ha adelantado que la cinta seguirá a Bruce Wayne en su segundo año como cruzado enmascarado, y explorará la corrupción de Gotham y su conexión con la familia del héroe protagonista.

La estética también será mucho más oscura que las anteriores adaptaciones del Caballero Oscuro, tal y como ya mostraron los adelantos, y eso por supuesto incluye el nuevo Batsuit que lucirá Pattinson, y que le da un aspecto de auténtica pesadilla, como se ve en la imagen compartida por el usuario de Reddit TheLoganDickinson.

La foto en cuestión corresponde con la portada del calendario de The Batman, y muestra al Caballero Oscuro en todo su esplendor, eso sí, de cintura para arriba. El diseño del logotipo del murciélago en su pecho es el detalle más destacable, ya que parece hecho con las piezas de una pistola, posiblemente la misma que mató a los padres de Bruce Wayne. Además de logos y otras imágenes del héroe, también aparecen la Catwoman de Zoe Kravitz y el que podría ser Enigma, el que será el gran villano del filme interpretado por Paul Dano.

👀 | Apparently, this is 'The Batman' official 2022 calendar! What did you guys think about it? #RobertPattinson pic.twitter.com/CeqGQaNL4s