Filtradas nuevas imágenes de Jaafar Jackson como Michael Jackson

MADRID, 6 May. (CulturaOcio) -

Antoine Fuqua dirige Michael, el biopic sobre la estrella de la música Michael Jackson. El sobrino del cantante, Jaafar Jackson, será el encargado de dar vida al Rey del Pop, y las nuevas fotos del rodaje muestran el increíble parecido que guarda con su tío.

En las imágenes se puede ver a Jaafar Jackson caracterizado como Michael Jackson en las etapas iniciales de su carrera, con una chaqueta de estilo militar muy parecida a una icónica prenda que llevó el artista en 1983.

Estas no son las primeras imágenes de Jaafar Jackson caracterizado como el cantante. Anteriormente ya vimos al actor luciendo una chaqueta roja que también llevó su tío, así como uno de sus looks más representativos de los 90, compuesto por una camisa blanca y un pantalón negro.

🚨ON SET | Jaafar Jackson sporting the iconic Varsity Jacket for the Michael Jackson Biopic #MichaelMovie pic.twitter.com/Z1ihJvp54q

🚨 A clip of Jaafar Jackson performing "Man in The Mirror" for the Michael Jackson biopic was shown at CinemaCon. pic.twitter.com/Rjjh4Ys6L1