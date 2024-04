El biopic de Michael Jackson tratará las acusaciones de abuso sexual: "Lo abordará todo"

MADRID, 12 Abr. (CulturaOcio) -

Antoine Fuqua es el director de Michael, biopic de Michael Jackson que contará con Jaafar Jackson, sobrino de la estrella, en el papel protagonista. Dan Reed, director del polémico documental Leaving Neverland, ha cargado públicamente contra la cinta, acusándola de ser un intento de blanquear al cantante, pero el equipo de la película ha aclarado que la producción no eludirá ninguna controversia.

En declaraciones a The Sunday Times, Reed afirmó haber leído un borrador del guion y aseguró que el biopic desestimaba las acusaciones de abuso sexual a menores vertidas contra el artista.

"Es un intento absoluto de reescribir completamente las acusaciones y descartarlas de plano, y tiene completas mentiras. Ni siquiera se le ve a solas con ningún niño, cuando lo cierto es que compartió cama con niños pequeños durante muchos años", apuntó.

En respuesta a las declaraciones de Reed, el productor de la nueva película, Graham King, se ha pronunciado durante una aparición en la CinemaCon. "En un biopic, existe una expectativa adicional de hacer una representación auténtica y adaptativa que sea fiel al tema", aseguró.

"Hay biopics y luego está Michael Jackson. Un enigma, lleno de excentricidad, talento electrizante, posiblemente el artista más famoso que jamás haya estado en el planeta. Y, sin embargo, detrás del incesante escrutinio, las acusaciones y la abrumadora atención de los medios, él era simplemente un hombre. Un hombre que vivió una vida muy complicada", explica el productor

"La película lo abordará todo, incluidas más de 30 canciones, recreando algunas de las actuaciones más emblemáticas en el escenario, así como su vida fuera del ojo público", agregó.

Aunque Michael no ha finalizado su producción, Lionsgate presentó un avance completo en la CinemaCon. El tráiler mostraba a Michael junto a los Jackson 5 interpretando ABC, así como a Jackson en un concierto cantando, bailando y haciendo el moonwalk al ritmo de Man In the Mirror.

"Cuando actúo, me siento vivo. Pero cuando no estoy en el escenario, todo me parece extraño", dice el protagonista en el tráiler.

El reparto de Michael también incluye a Colman Domingo como Joe Jackson, Nia Long como Katherine Jackson, Juliano Valdi como el pequeño Michael Jackson, Jessica Sula, Miles Teller, Kat Graham, Laura Harrier y Kendrick Sampson. John Logan ha escrito el guion de la película, que llegará a los cines el 18 de abril de 2025.