Jordan Peele (Déjame salir) calienta su fichaje por Marvel Studios: ¿X-Men? ¿Blade?

MADRID, 30 Dic. (CulturaOcio) -

Jordan Peele, cineasta clave del terror contemporáneo por títulos como Déjame salir (2017), Nosotros (2019) y Nop (2022), podría dirigir un futuro largometraje del Universo Cinematográfico de Marvel. La posibilidad no nace de las especulaciones habituales sobre la franquicia de superhéroes, sino de un gesto público de Monkeypaw Productions, la productora fundada por el propio Peele.

El origen del rumor se ha producido en X cuando la cuenta Cosmic Marvel ha difundido un reporte atribuido al conocido insider Daniel Richtman, que aseguró que Marvel Studios quiere que Jordan Peele dirija una película del UCM. Lo llamativo llegó con Monkeypaw Productions, que compartió y citó tanto en X como en Instagram ese mismo tuit con un emoticono de ojos curiosos, una reacción interpretada como una forma de reconocer que existe algún tipo de vínculo entre Peele y Marvel.

Conviene subrayar que no hay confirmación oficial por parte de Marvel Studios, Disney o el propio Peele sobre cualquier tipo de negociaciones al respecto. De todas formas, no es la primera vez que el nombre del realizador neoyorquino se cruza con Marvel. En 2019, circularon rumores sobre su participación en Blade, pero el director los desmintió explicando que, aunque "es el sueño de un cineasta ver aquello que imaginaste de niño", tenía una "cantidad de tiempo limitada y muchas historias que contar".

Protagonizado por el oscarizado Mahersala Ali, el proyecto se anunció en 2019 y, seis años después, la película del cazador de vampiros ha encadenado continuos retrasos de producción y virajes creativos. En 2025, Kevin Feige reveló que preferían detenerse y reconducir el proyecto antes que estrenar algo que no estuviera a la altura.

Varias informaciones apuntan que el ganador del Oscar a mejor guion original por Déjame Salir podría dirigir una futura película de X-Men. Su filmografía destaca por integrar crítica social dentro de relatos de terror, ciencia ficción y fantasía, un terreno muy compatible con la lectura original de los mutantes concebida por Stan Lee y Jack Kirby como alegoría de la intolerancia, el miedo al otro y los prejuicios.

Peele no dirige un largometraje desde 2022, cuando estrenó Nop, y su filmografía como director es breve, pero muy influyente. En 2025, llegó a salas un título con su sello, El mejor, pero no como director, sino como productor a través de Monkeypaw.