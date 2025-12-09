Filtración del tráiler de Supergirl confirma a dos personajes clave de DC y toneladas de acción cósmica - WARNER BROS.

MADRID, 9 Dic. (CulturaOcio) -

El 26 de junio de 2026 verá la luz en cines Supergirl, filme con Millie Alcock asumiendo el manto de la heroína. DC Studios confirmó que el esperado tráiler de la cinta llegaría esta misma semana. Pero ya antes incluso de su lanzamiento, ha salido a la luz una descripción de este adelanto de lo más reveladora, que confirma la presencia de dos personajes clave.

Según señala MyTimeToShineHello en Patreon, "el tráiler arranca con Krypto orinando sobre un periódico que tiene a Superman en la portada. Kara se despierta con resaca, y después la vemos subiendo a un autobús espacial".

"Celebra su vigésimo tercer cumpleaños sola en un bar, lo que enfatiza su soledad. Luego, el avance muestra un montaje de ella y Ruthye viajando por la galaxia a distintos lugares", añade la descripción ofrecida por la insider.

"Krem aparece brevemente en una escena. Lobo aparece caminando por un pasillo. El adelanto culmina con Kara llevando su traje completo, luchando contra enemigos a bordo de un enorme acorazado espacial", finaliza, confirmando así la presencia de Krypto y del expeditivo cazarrecompensas Lobo en él.

Los detalles sobre el tráiler llegan inmediatamente después de que algunos selectos miembros de la prensa de Nueva York disfrutasen este pasado domingo de un breve tráiler teaser de Supergirl en un exclusivo evento de la película, al que acudieron el director Craig Gillespie, James Gunn y Peter Safran, copresidentes de DC Studios.

It’s a Super Sunday in NYC — at a big launch event for the first #Supergirl trailer. pic.twitter.com/bys1dTFclm — Erik Davis (@ErikDavis) December 7, 2025

Las imágenes, que ya circulan en redes, muestran a una inmutable Kara vistiendo ropa harapienta y sentada con unas gafas de sol en una especie de plazoleta, mientras una nave espacial empieza a aterrizar donde se encuentra.

Dirigida por Craig Gillespie, a partir de un guion de Tom King (Supergirl: Woman of Tomorrow), junto a Ana Nogueira y Otto Binder, además de Alcock y Momoa, la cinta también cuenta en su elenco con Matthias Schoenaerts (Django), quien dará vida a Krem de las Colinas Amarillas, un pirata y asesino intergaláctico extremadamente violento, procedente de un mundo distante que orbita alrededor de una estrella roja.

Cabe señalar que el pasado octubre Deadline dio a conocer que Eve Ridley será quien encarne en la cinta a Ruthye Marye Knolle, la joven guerrera y aliada de Kara en su batalla contra Krem para vengar a su padre en los cómics de King.

Pero Supergirl no será la única cinta del DCU de Gunn que llegará a las salas en 2026. El 11 de septiembre de dicho año desembarcará en cines Clayface, filme que, dirigido por James Watkins (La mujer de negro), verá a Tom Rhys Harries interpretando al pintoresco villano de Batman.