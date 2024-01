Filtración de Fast and Furious 11 confirma que será la última película de Vin Diesel y que Jason Momoa está fuera

MADRID, 15 Ene. (CulturaOcio) -

Los fans de Fast and Furious esperan con ansias el regreso de la saga después de que Fast X acabase con un final abierto. Sin embargo, la undécima entrega aún tardará en llegar. Y, además, según una filtración, lo hará siendo el capítulo final en la historia de Dominic Toretto, el personaje de Vin Diesel.

El insider Jeff Sneider ha informado de que Fast and Furious 11 será un regreso al tono clásico de la franquicia. La cinta se centrará en un gran atraco con carreras en lugar de una aventura a nivel mundial, como han sido las entregas más recientes. De hecho, la fuente describe la cinta como el "último trabajo" para Toretto.

Esto significaría que Fast and Furious 11 sería la última película de la saga. O, al menos, la última con Diesel como protagonista. El actor, rostro principal de la franquicia, ha asegurado en ocasiones anteriores que el filme sería el final del camino, aunque más adelante también ha dejado caer la posibilidad de nuevas entregas.

Si se confirma, Fast and Furious 11 será la culminación de toda la saga, tal y como estaba planificado. En ella se esperaba que Toretto y el resto de la familia Fast encontraran la manera de acabar con el malvado Dante. El personaje de Jason Momoa debutaba en Fast X y dejaba en un peliagudo jaque a los protagonistas. Pero, pese a dicho final, Sneider asegura que el villano no estará en la undécima cinta.

El insider revela que la historia de Dante continuará en el nuevo spin-off protagonizado por Hobbs, el irreductible agente de policía al que interpreta Dwayne Johnson. La película fue anunciada como preparación para Fast and Furious 11. En ella, las maldades de Dante llegarían a su fin, aunque Diesel no formará parte del reparto.

Una vez que Dante esté fuera del juego, Toretto y compañía se centrarían en una aventura más pequeña en la cinta definitiva. Por ello, además, el estudio va a poner bastante menos presupuesto que en Fast X. Frente a los 340 millones de dólares que terminó costando aquella, la película final de la saga rondaría los 200 millones, de acuerdo a la misma fuente.

Fast and Furious 11 se estrenará en cines el 4 de abril de 2025, aunque se espera que sufra algún retraso. Y es que la cinta de Hobbs, que debería llegar antes, aún no tiene fecha de estreno y todavía no ha comenzado su rodaje. En los próximos meses se clarificará cómo va a ser el final de una saga que cumple ya 23 años.