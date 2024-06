¿Ha Fichado Dwayne Johnson Por Marvel?

MADRID, 14 Jun. (CulturaOcio) -

Dwayne Johnson ha firmado un acuerdo con Disney para crear nuevas películas para cine y streaming. El actor y productor y la Casa del Ratón ya habían trabajado juntos en títulos como Jungle Cruise o Vaiana (que tiene secuela y remake en camino) pero ahora rubrican su colaboración formalmente lo que ha hecho preguntarse a muchos si el actor que dio vida a Black Adam en el universo DC va a encarnar a algún otro superhéroe (o super villano) pero esta vez en Marvel.

La alianza entre Seven Bucks Production, compañía fundada por Dwayne Johnson y Dani García y el estudio se extiende a todas las divisiones de Disney, según ha informado Variety, incluyendo no solo ficciones sino también sus parques, cruceros y servicios deportivos. Aunque lo que realmente emociona a los fans ha sido la posibilidad de ver a The Rock en icónicas franquicias de la compañía.

Y es que hace semanas surgieron unos rumores que apuntaban a Johnson como el escogido para encarnar en el UCM a Apocalipsis, el gran villano de la Patrulla X. Ni la Casa de las Ideas ni el actor se pronunciaron al respecto, pero el reciente acuerdo hace más real la posibilidad de que esto ocurra.

El estudio liderado por Kevin Feige podría darle así una oportunidad al actor y ex luchador de la WWE de resarcirse de su última y fallida incursión en el cine de superhéroes. Producida y protagonizada por Johnson, Black Adam no consiguió recaudar lo esperado, y tampoco contó con el favor de público o crítica, por lo que James Gunn y Peter Safran decidieron prescindir del personaje en nuevo universo DC, que debutará este año con la serie de animación Creature Commandos, antes de dar el salto al cine con Superman en 2025.

Johnson ya había trabajado con Disney antes del acuerdo entre su productora y el estudio. En 2016, el actor dio voz al semidiós Maui en la cinta de animación Vaiana y retomará ese papel en la secuela, que llegará a los cines el 29 de noviembre. También encarnará al personaje en el remake en imagen real, que se lanzará en 2026. Asimismo, el intérprete protagonizó en 2021 el filme Jungle Cruise, basado en una atracción de Disneyland.

Otros proyectos en los que se halla inmerso The Rock, al margen de La Casa del Ratón, son The Smashing Machine, cinta escrita y dirigida por Ben Safdie que sigue los pasos de luchador de artes marciales mixtas (MMA) y campeón de UFC Mark Kerr, en cuyo rodaje el actor se ha lesionado recientemente y Fast X: Parte 2. Ambos estrenos están programados para 2025.