Dwayne Johnson, lesionado en rodaje de The Smashing Machine - A24

MADRID, 12 Jun. (CulturaOcio) -

Dwayne Johnson está rodando The Smashing Machine, cinta escrita y dirigida por Ben Safdie que sigue los pasos de luchador de artes marciales mixtas (MMA) y campeón de UFC Mark Kerr. El actor se ha lesionado durante la grabación y ha revelado cómo se encuentra en Instagram.

"Mirad a ese tonto de ahí", dijo Johnson, mostrando su codo derecho hinchado. "Parece que tengo un melón en la parte inferior del codo. Me golpearon bastante hoy en nuestras escenas y es posible que haya algunos daños en los tejidos blandos. Hay mucho líquido, ya veremos. Primero tengo que sacarlo de allí antes de poder hacerme cualquier tipo de resonancia magnética", explicó.

Sin embargo, el actor se mostró animado y recordó los consejos de su padre, el fallecido luchador Rocky Johnson. "Él siempre solía decir: 'Un día sin dolor es como un día sin sol, muchacho'", dijo el actor, que pidió consejos a sus seguidores. "Ya me golpearon en el pasado, tuve lesiones antes... Pero si tenéis algún consejo avanzado sobre algunos antiinflamatorios buenos, hacédmelo saber", agregó.

"Saludos. Y saludos a los malditos melones en la parte inferior de vuestro brazo... Ya me siento mejor", añadió el artista. Por el momento no se sabe si la producción del biopic se retrasará debido a la lesión.

En la cinta, Johnson encarna al luchador Mark Kerr, mientras que Emily Blunt da vida a su mujer, Dawn Staples. A24, la productora detrás del filme, ha promocionado la película como "el proyecto y el papel más dramático de Johnson hasta la fecha".

"Estoy en un punto de mi carrera en el que quiero esforzarme de una manera que no me he esforzado en el pasado. Estoy en un punto de mi carrera en el que quiero hacer películas que importen, que exploren la humanidad y exploren la lucha y el dolor", declaró el intérprete a Variety sobre la cinta, que se estrenará en 2025.