Tras el éxito de Wicked 2, confirmada una nueva precuela de Glinda

MADRID, 25 Nov. (CulturaOcio) -

Tras el éxito de Wicked: Parte 2 (Wicked: For Good), que a pesar de no llevar ni una semana en taquilla ya acumula récords en varios mercados, Harper Collins Publishers ha anunciado una nueva precuela centrada en Glinda. Este mismo año, Gregory Maguire, el autor del libro en el que se basó el famoso musical de Broadway que adaptan las dos cintas de Jon M. Chu, lanzaba una novela sobre la infancia de Elphaba y ahora hará lo mismo con la Bruja Buena del Norte.

Así, tras Elphie: A Wicked Childhood, que llegó a las librerías el pasado mes de marzo, Harper Collins lanzará Galinda: A Charmed Childhood, que servirá como un volumen complementario. Según informa Broadway World, el nuevo libro de Maguire se publicará en septiembre de 2026.

"¿Quién era Glinda, la bruja buena, antes de descender en su burbuja para saludar a Dorothy? ¿Quién era Glinda antes de convertirse en la carismática y popular compañera de habitación de Elphaba Thropp en la Universidad de Shiz? Bueno, antes de eso, era Galinda. Con 'ga'", comienza la sinopsis de la novela, según recoge la editorial.

"Galinda, la menor de cuatro hermanos de una familia de alta cuna en desgracia, es a la vez mimada e ignorada. Su gracia natural promete elevarla en las competiciones de baile del distrito, pero estos esfuerzos la distraen de ver el creciente resentimiento de los comerciantes locales que desaprueban las estrategias comerciales de su familia. Sumida en la autosatisfacción y las timideces sin nombre de la infancia, Galinda no encuentra en sí misma ni astucia ni la necesidad de cultivarla. Sin embargo, mientras su padre esquiva hábilmente las trampas y redes que le tienden sus competidores, Galinda comienza a bailar hacia una vida que podría elevarla por encima de su orgullosa, aunque difícil, infancia", prosigue la sinopsis, que promete una visión "más rica" del icónico personaje.

Por el momento, no hay noticias de que estas precuelas literarias vayan a adaptarse a la gran pantalla, ni de que Ariana Grande o Cynthia Erivo vayan a retomar sus papeles como Glinda y Elphaba. No obstante, es indudable que los nuevos libros de Maguire ofrecen una base que bien podría aprovecharse para seguir expandiendo el universo cinematográfico de Wicked.

Con una recaudación de 226 millones de dólares a nivel mundial, Wicked: Parte 2 es la mayor apertura de la historia para una adaptación cinematográfica de un musical de Broadway, título que ostentaba Wicked: Parte 1 tras arrebatárselo a Los miserables. Además, la cinta se ha colocado como el cuarto mejor debut global de Hollywood en 2025.