Felicity Jones será Agatha Christie en Eleven Missing Days, película sobre la desaparición real de la escritora - CONTACTO

MADRID, 11 May. (CulturaOcio) -

Felicity Jones interpretará a la legendaria escritora Agatha Christie en Eleven Missing Days, thriller sobre la historia real de la misteriosa desaparición de la autora británica basado en la obra de Jared Cade. La película actualmente está en fase de producción y tiene previsto comenzar su rodaje este verano en Reino Unido bajo la dirección de Bertie Ellwood, responsable algunas entregas de series tan populares como Silo, Ojo de Halcón o The Walking Dead.

Según informa Deadline, la dos veces nominada al Oscar por La teoría del todo y The Brutalist protagonizará el filme junto a Vincet Cassel. En Eleven Missing Days el ganador del premio César por Mesrine: Parte 1. Instinto de muerte interpretará a un detective belga retirado que se ve envuelto en el caso. Un personaje que, evidentemente, recuerda mucho al mítico Hércules Poirot, el investigador estrella en las novelas de la autora.

"En diciembre de 1926, en la cima de su fama, Agatha Christie fue noticia de primera plana cuando desapareció en extrañas circunstancias de su casa. Este misterio explora la investigación detrás de su desaparición, que curiosamente se asemeja a una novela de Agatha Christie, donde todos en su vida se convierten en sospechosos", adelanta la sinopsis oficial de la cinta dirigida por Ellwood.

La desaparición de Christie acaparó titulares en todo el mundo y despertó un enorme interés público. A la búsqueda se sumaron incluso figuras destacadas de la política y la literatura, entre ellas Arthur Conan Doyle. Las especulaciones sobre lo que pudo sucederle a la autora no tardaron en multiplicarse y, aún a día de hoy, el misterio sigue sin resolverse del todo. Mientras algunos sostienen que sufrió una pérdida de memoria a raíz de un accidente de tráfico, otros apuntan a un posible episodio de fuga disociativa desencadenado por un trauma o una profunda depresión.

Junto a Jones y Cassel, Nicole Elizabeth Berger (Black Spines) y Oliver Trevena (El piloto) completan el repato de la película que cuenta con un guion firmado por Ernesto Foronda (Better Luck Tomorrow). Además, se espera que se anuncien más miembros del elenco próximamente.