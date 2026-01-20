50 años sin Agatha Christie y el mejor regalo para sus fans está en Filmin - FILMIN

MADRID, 20 Ene. (CulturaOcio) -

Este mes de enero se cumplen 50 años de la muerte de Agatha Christie, prolífica autora de novela negra que ha dado vida con su pluma a personajes tan emblemáticos como Hércules Poirot y Miss Marple. Filmin rinde homenaje a la escritora incluyendo en su catálogo las 13 temporadas de Poirot, la serie protagonizada por David Suchet, en una versión remasterizada.

Filmin recupera la ficción junto a una colección de adaptaciones de otras novelas de Christie como Diez negritos, Muerte en el Nilo y Asesinato en el Orient Express. Se trata de la primera vez en la que Poirot está disponible al completo en una plataforma de streaming. La serie, que arrancó en 1989 y concluyó 24 años después, en 2013, estuvo nominada en doce ocasiones a los Premios BAFTA, de los cuales ganó cuatro.

Refugiado en Inglaterra tras la Primera Guerra Mundial, el metódico detective Hércules Poirot resuelve crímenes aparentemente inexplicables gracias a su inteligencia y su obsesión por el orden. Cada caso constituye un enigma distinto en el que asesinatos, engaños y secretos ocultos salen a la luz de las formas más inimaginables.

El británico David Suchet dio vida al personaje más famoso de Christie, Hércules Poirot, en la serie. El propio actor admitió que no conocía al personaje hasta que le ofrecieron el papel. Fue la propia Rosalind Hicks, hija de Agatha Christie, quien pensó en Suchet para encarnar al mítico detective, después de ver al actor en la miniserie Blott on the Landscape, una adaptación de la BBC de la novela de Tom Sharpe.

"Lo que yo no sabía era que la elección fue de la familia de Agatha Christie. Rosalind Hicks y su marido, Anthony Hicks, querían conocerme y almorzar conmigo, y dijeron lo contentos que estaban de que yo fuera a interpretar a Hércules Poirot, y de repente la conversación se volvió increíblemente seria... De hecho, Anthony Hicks me miró, levantó el dedo y dijo: 'No queremos que nadie se ría de Poirot... Pueden reír con Poirot, pueden sonreír por sus excentricidades, pero no es un payaso, y quiero que te lo tomes muy en serio'", rememoró Suchet.

Conocida como "la reina del crimen", Agatha Christie, autora de más de más de 80 novelas y 19 obras teatrales, revolucionó el género policíaco con sus historias. Christie falleció a los 85 años en su hogar de Winterbrook House (Oxfordshire), víctima de un progresivo declive de salud marcado por un infarto y síntomas de demencia.