Primer tráiler de Agatha Christie: Las siete esferas, que ya tiene fecha de estreno en Netflix

Agatha Christie: Las siete esferas ya tiene trailer y fecha oficial de lanzamiento en Netflix

MADRID, 4 Nov. (CulturaOcio) -

Netflix ha publicado el primer tráiler de Agatha Christie: Las siete esferas, la nueva serie basada en la obra de la mítica escritora. Mia McKenna Bruce, Helena Bonham Carter y Martin Freeman encabezan el reparto de la producción que llegará al servicio de streaming el próximo 15 de enero.

El avance, de poco más de un minuto de duración, promete emociones fuertes "de la primera pista hasta el giro final" de la mano de una historia sacada de la pluma de "la mayor escritora de novela policiaca de todos los tiempos".

Será la novel detective Lady Eileen 'Bundle' Brent, encarnada por Mia McKenna Bruce la encargada de resolver un crimen y descubrir quién es el culpable del asesinato cometido en una masión ubicada en plena campiña inglesa. "No pararé hasta descubrir la verdad", proclama.

"Inglaterra, 1925. En una lujosa fiesta en una casa de campo, una broma parece haber salido terriblemente -y mortalmente- mal. La tarea de resolver el misterio recaerá en la menos esperada de las detectives: la vivaz e inquisitiva Lady Eileen 'Bundle' Brent, quien deberá desentrañar una escalofriante conspiración que cambiará su vida y pondrá al descubierto los secretos más oscuros de la alta sociedad inglesa", reza la sinopsis oficial de la serie.

Agatha Christie: Las siete esferas ha sido escrita por Chris Chibnall (Broadchurch, Doctor Who), creador de Broadchurch y cuenta con Chris Sweeney (The Tourist, Back to Life) como director.

Junto a Mia McKenna Bruce (How To Have Sex), que encarna a Lady Eileen 'Bundle' Brent, la insaciable detective que buscará llegar hasta el fondo del misterio; el elenco principal lo completan Helena Bonham Carter (Los niños de Winton, Nolly) como Lady Caterham; y Martin Freeman (El vigilante nocturno, Black Panther) como Battle; Corey Mylchreest (La reina Carlota: Una historia de Los Bridgerton) como Gerry Wade; Ed Bluemel (Killing Eve, Sex Education) como Jimmy Thesinger; y Nabhaan Rizwan (KAOS) como Ronnie Devereux.