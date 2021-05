Fans de The Batman responden al polémico diseño de Enigma "sin verde brillante ni bombín: "Es el Asesino del Zodiaco"

MADRID, 19 May. (CulturaOcio) -

Unas nuevas imágenes de The Batman han aparecido en Twitter, y además de un vistazo más en profundidad al nuevo traje de Robert Pattinson, también han mostrado a Enigma -el villano interpretado por Paul Dano- con su nueva y siniestra apariencia, que ha vuelto loco al fandom por sus similitudes con el Asesino del Zodiaco.

Desde un primer momento, el aspecto de Enigma sorprendió a los fans, ya que no se parece nada a otras encarnaciones del personaje ya sea en películas, videojuegos o animación. El villano lleva el rostro tapado por lo que parece una especie de saco o bolsa, y lo más inquietante, como han señalado muchos tuiteros, es lo mucho que se parece a los retratos policiales del asesino real que se vio en la película Zodiac de David Fincher.

Las imágenes en cuestión corresponden a un supuesto calendario promocional de The Batman, e incluyen un par de posters interesantes y una página dedicada a Enigma. "El Asesino del Zodiaco es una clara inspiración para el diseño de Riddler", escribió un tuitero, que compartió una imagen del villano de The Batman junto a un retrato policial de Zodiac.

The Zodiac Killer is clearly a huge inspiration for the design of the Riddler pic.twitter.com/5s0JaLjmHI — 🦇 Matt 🎬 ❓0❓❓ (@mattlikesfilm) May 18, 2021

"Las vibraciones del Asesino del Zodiaco que Enigma emana en The Batman de Matt Reeves son el motivo exacto por el que sé que nos dejará boquiabiertos", agrega otro fan entusiasta.

The Zodiac Killer vibes Riddler is giving off in Matt Reeves’ THE BATMAN is the exact reason why I know he’s going to blow our minds pic.twitter.com/lO6JnolYZD — Walt (@Uber_Kryptonian) May 18, 2021

IDC WHAT ANYONE SAYS PAUL DANO’S RIDDLER DESIGN SO FAR IS SICK AF AND HES SUPPOSE TO BE BASED ON THE ZODIAC KILLER AND HE ACTUALLY LOOKS MENACING AND SCARY AF pic.twitter.com/fUkJqq1pgk — sabrina 🦇 ❓0❓❓ (@nightwaynes) May 18, 2021

love the Zodiac killer vibes. pic.twitter.com/RIZvnIr0lW — Morris 🦇| ❓0❓❓ | (@SketchedBat) May 18, 2021

"No tengo ningún problema con el nuevo aspecto de Enigma en The Batman", agrega otro tuitero que compara las diferentes versiones del villano hasta ahora.

"Se ve aterrador e icónico a su manera única y es una reinterpretación intrigante del personaje. Hasta ahora hemos tenido muchos looks clásicos de Riddler en la pantalla, así que estoy completamente de acuerdo con ésta nueva versión.

I have no issue with the Riddler's new look in The Batman 2022. He looks frightening and iconic in his own unique way. It's an intriguing reinterpretation of this character. We've had plenty of classic Riddler looks on screen now so I'm fully embracing this fresh take. pic.twitter.com/2JucwjOsef — Channel Pup (@channel_pup) May 18, 2021

I actually really like this look for Riddler. Takes influence from real serial killers and gives him a unique design. I can’t wait to see it in action pic.twitter.com/d31oDTgqwu — The Man-Thing’s Menagerie of Marvelous Monsters (@Adventurin2Fear) May 19, 2021

Otros fans agregan comentarios como que "Enigma de Paul Dano será la mejor interpretación de un villano de cómic" o que "no todas las versiones de Riddler tienen que tener colores verdes brillantes y bombín".

Paul Dano’s Riddler is going to be one of the greatest CBM villain performances of all time mark my words pic.twitter.com/0oELCE0OcH — sabrina 🦇 ❓0❓❓ (@nightwaynes) May 19, 2021

This is such a unique and fresh take on such an iconic villain, and people don’t seem to be able to appreciate this??? Not every live action riddler outfit needs to be bright green and have a bowler hat 💀 #TheBatman #batman Art by @cinnamonpepsi pic.twitter.com/Q2jexlTWm7 — DABABY🥚 (@woolton15) May 18, 2021

I think it looks creepy and gives off the perfect serial killer vibe. Reeves is clearly going for something darker and less game show host look for the Riddler and I’m excited to see how it plays out. pic.twitter.com/YQWT1C1SXu — Walt (@Uber_Kryptonian) May 19, 2021

En general mucho entusiasmo y apoyo para ésta nueva encarnación del icónico villano que promete una interpretación más al nivel del Joker de Heath Ledger o Joaquin Phoenix, que la excéntrica versión que interpretó Jim Carrey.

The Batman de Matt Reeves tiene previsto su estreno el 4 de marzo de 2022.