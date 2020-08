Descifrado el mensaje de Enigma al Batman de Robert Pattinson en el tráiler de la DC FanDome

MADRID, 24 Ago. (CulturaOcio) - -

The Batman de Robert Pattinson ha golpeado fuerte entre los fans con el primer tráiler lanzado durante la DC FanDome. El nuevo Bruce Wayne es joven, violento y está muy enfadado. Pero no menos formidable será su villano Enigma, que en adelanto ya deja algunas pistas de cuál podría ser su maquiavélico plan.

Aunque la filmación de The Batman aún no ha terminado -se reanudará en septiembre tras el parón por el coronavirus- el director Matt Reeves ya ha ofrecido a los fans poco más de dos minutos de metraje. Enigma cobra un protagonismo especial al presentarse como el gran villano de la cinta. Y un fan ha resuelto su acertijo.

El tráiler de The Batman comienza con Jim Gordon (Jeffrey Wright) investigando un brutal asesinato en el que han dejado un mensaje para el Hombre Murciélago. En la tarjeta que Enigma ha dejado junto al cadáver se lee "¿qué hace un mentiroso cuando está muerto?", mientras que en el reverso de la tarjeta aparece la respuesta en código cifrado.

La respuesta, que un avispado fan se ha tomado su tiempo en adivinar, es tan simple como delatora. "Se queda quieto" o "permanece inmóvil" (he lies still), es la solución al acertijo.

Tal y como muestra el tuit, el fan ha utilizado la palabra Batman como clave para descifrar el resto de símbolos, recurriendo a las letras mas utilizadas en inglés para completar el mensaje. Ésta sin duda es una pista para el Caballero Oscuro, que muy posiblemente si quiere ganar a su inteligente adversario, tendrá que "permanecer inmóvil" de alguna manera.

El tuitero Andrew Lane no ha sido el único fan que ha resuelto el reto de Enigma. El diseñador de videojuegos Mike Selinker también ha dedicado su tiempo a explicar cómo se resuelve este tipo de problemas por el método de la "fuerza bruta". Todo el proceso está en el hilo de Twitter.

The characters here are in this pattern:



123425 56433



I will presume the line break is meant to be a word break, though that doesn’t presume no other word breaks exist. (2/12)