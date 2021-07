Rick y Morty 1x05 mata a uno de los villanos más poderosos de Marvel... y los fans enloquecen

MADRID, 19 Jul. (CulturaOcio) -

La quinta temporada de Rick y Morty está siendo una de las más divertidas y surrealistas hasta la fecha. Bajo esta premisa, el quinto capítulo de la quinta temporada de la serie ha subido el listón con dos grandes apariciones.

Durante la primera parte del episodio, titulado Amortycan Grickfitti los fans han podido disfrutar de un cameo de los Transformers al que ha seguido la aniquilación de uno de los villanos más míticos y poderosos de Marvel en los cómics.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOLERS))

En el quinto episodio de la quinta temporada, mientras Rick y Jerry están con los Cenobitas de Hellraiser, Summer, Morty y un chico nuevo del colegio Bruce Chutback andan divirtiéndose por el universo. En un momento del capítulo, cuando Summer está al volante de la nave de Rick, arrastra un sol con ella y todo el sistema solar se va detrás.

Entonces, aparece Galactus para comerse la estrella y los planetas que la rodean junto a los protagonistas, lo que hace que los chicos tengan que matarlo para huir.

Aunque la aparición del villano apenas dura unos segundos, ha sido suficiente para que los fans de Marvel que, como no podía ser de otro modo, lo han reconocido, hayan inundado las redes sociales con sus reacciones:

Toda semana Rick and Morty fazendo referência à Marvel de uma forma diferente.



Galactus nesse episódio de #RickAndMorty pic.twitter.com/90OWXeIfwn — Multiverso Dos Heróis (@MultiversoDH) July 19, 2021

Jajaj galactus en rick and morty pic.twitter.com/0C1gJNLiBd — Dylonmevl (@dylonmevl) July 19, 2021

We went GALACTUS 🥰😍😱 #RickAndMorty — Kamaboko Gompachiro (@MikeBradley_) July 19, 2021

A muchos le ha sorprendido que, siendo una serie del conglomerado Warner, los creadores se hayan atrevido a incluir una aparición de un personaje de una compañía rival. Galactus formaba parte de los superhéroes que eran propiedad de Fox, hasta que Disney absorbió la compañía. Este gran villano tuvo una pequeña aparición en la gran pantalla dentro de Los Cuatro Fantásticos y Silver Surfer, donde fue completamente desdibujado y convertido en un ente incorpóreo.

A pesar de ser una de las mayores amenazas para los superhéroes de Marvel en los cómics, por el momento no parece que haya planes de incorporarlo a su Universo Cinematográfico, ya que todo apunta a que el responsable de tomar el testigo de Thanos será Kang el Conquistador, quien ya ha sido presentado en Loki y que aparecerá por primera vez en Ant-Man and the Wasp: Quantumania.