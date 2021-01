Revelada una escena eliminada del Joker de Jared Leto en Escuadrón Suicida

MADRID, 18 Ene. (CulturaOcio) -

El Escuadrón Suicida de David Ayer está, por el momento, completamente olvidado por Warner, y más teniendo encuentra el reboot que prepara James Gunn. Pero algunos fans aún siguen clamando por que algún día vea la luz el montaje del director bajo el hashtag #ReleaseAyerCut. Y el cineasta ahora ha compartido una inquietante escena inédita del Joker de Jared Leto.

La escena en cuestión, compartida por Ayer en sus historias de Instagram, muestra al vilipendiado Joker de Leto -que regresará en Liga de la Justicia de Zack Snyder- en el tercer actor de la película, en una de las secuencias en la que luce un smoking negro y la cara parcialmente quemada.

"Deberías avergonzarte de ti misma", dice el Joker con su particular acento, producto de la dentadura metálica que luce en el filme, a la que nunca se dio explicación. Esta es una de las muchas secuencias eliminadas del Payaso Príncipe del Crimen, cuya participación en Escuadrón suicida fue poco más que testimonial, algo que defraudó mucho a los fans.

“You should be ashamed of yourself” #ReleaseTheAyerCut pic.twitter.com/vWqSVTBHic