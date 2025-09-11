Un 'fanfiction' de Harry Potter salta al cine tras un millonario acuerdo

MADRID, 11 Sep. (CulturaOcio) -

Buenas noticias para los fans de Harry Potter. La novela de fantasía Alchemised, de SenLinYu, que comenzó como un relato fan centrado en Draco Malfoy y Hermione Granger, saltará a la gran pantalla gracias a un millonario acuerdo con Legendary Pictures.

Según The Hollywood Reporter, Legendary Pictures ha cerrado un acuerdo de siete cifras para adaptar al cine el relato de fantasía oscura Alchemised, que SenLinYu concibió originalmente como un 'fanfiction' de "Dramione" (el romance entre Draco Malfoy y Hermione Granger).

"Me siento honrado por el increíble entusiasmo de Legendary hacia el proyecto y estoy deseando ver cómo el mundo de Paladia cobra vida", afirmó el autor en un comunicado.

El medio destaca, además, que, según fuentes cercanas, el acuerdo entre Legendary Pictures y SenLinYu podría superar los 3 millones de dólares e incluso ser uno de los más elevados de la historia por los derechos de adaptación cinematográfica de una novela, sin ajustar la inflación. Alchemised relata la historia de Helena, una alquimista que intenta reconstruir los recuerdos sobre su participación en un movimiento de Resistencia derrotado en un mundo de fantasía devastado por la guerra.

SenLinYu es conocido entre los fans de Harry Potter y también ha sido premiado dentro del área de los relatos 'fan fiction'. En este ámbito, además de los muchos relatos protagonizados por Draco y Hermione, su novela Manacled, de 2023, un crossover entre Harry Potter y El cuento de la criada, obtuvo más de 10 millones de visitas en la plataforma AO3.

Rowling ha apoyado que los fans desarrollen relatos con sus personajes, y una de las razones es que los libros de Harry Potter se convirtieron en una franquicia de 9.000 millones de dólares, lo que demuestra la descomunal rentabilidad de su universo, especialmente ahora que dará el salto a la pequeña pantalla con la serie que HBO prepara de Harry Potter.

El reparto de la ficción, que verá la luz en algún punto de 2027, estará encabezado por Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley. Los tres jóvenes actores tomarán así el testigo de Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint, quienes dieron vida a los protagonistas de la saga cinematográfica.

Dicho esto, Hollywood ha ido mostrando un mayor interés por los relatos 'fan fiction' en los últimos años, y un claro ejemplo es la adaptación cinematográfica de 50 sombras de Grey, de E.L. James, protagonizada por Dakota Johnson y Jamie Dornan, que originalmente comenzó como una historia fan basada en Crepúsculo. Aunque este fenómeno literario parte de historias ya existentes, también puede dar lugar a relatos creativos e innovadores, como es el caso de SenLinYu, que terminó desarrollando su propio mundo de fantasía oscura con Alchemised.