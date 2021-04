Tras el éxito de Godzilla vs. Kong en cines Warner reconsidera el estreno de Dune en HBO Max

Dune y Godzilla vs Kong

Dune y Godzilla vs Kong - WARNER BROS

MADRID, 8 Abr. (CulturaOcio) -

Tras un año aciago para la taquilla, Warner Bros. se ha apuntado un tanto con el lanzamiento de Godzilla vs. Kong, que se ha convertido en el estreno en salas más exitoso desde que comenzó la pandemia de coronavirus. El filme se lanzó en Estados Unidos simultáneamente en cines y HBO Max, siguiendo la estrategia de la compañía para 2021, pero este inesperado éxito de taquilla ha pillado por sorpresa a Warner, que ahora se replantea el estreno de Dune, que también está previsto que vea la luz también de forma simultánea en cines y en streaming en otoño.

Según Deadline, Legendary y Warner Bros. todavía no han decidido si Dune de Denis Villeneuve se estrenará o no en HBO Max. Legendary todavía está negociando un estreno exclusivo en cines, pero esto no ha impedido que el servicio de streaming promocione la película como parte de su futuro catálogo.

Con el éxito de Godzilla vs. Kong, Legendary tiene otro as en la manga para apostar por un estreno únicamente en cines, y es que los últimos datos señalan que la cinta ha recaudado 285,8 millones de dólares en todo el mundo desde su lanzamiento el pasado 26 de marzo. En Estados Unidos ha sumado 48,1 millones de dólares, convirtiéndose en la película que más recauda en su primer fin de semana desde marzo de 2020.

Esto ha hecho pensar a los ejecutivos del estudio que Dune podría tener un desempeño en taquilla igual o mejor, especialmente teniendo en cuenta que su estreno está previsto para el próximo otoño, cuando la vacunación estará mucho más avanzada.

A la espera de que Warner Bros. tome una decisión firme, Dune llegará a las salas españolas el 17 de septiembre, mientras que en Estados Unidos y HBO Max aterrizará el 1 de octubre.