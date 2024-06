MADRID, 5 Jun. (CulturaOcio) -

La actriz Evangeline Lilly, conocida por sus papeles de Kate Austen en la serie Perdidos (Lost) y de Hope van Dyne/la Avispa en las películas del Universo Cinematográfico Marvel, ha anunciado su retirada de la actuación. A los 44 años, la intérprete ha decidido alejarse de la industria de Hollywood.

La propia Lilly ha sido la encargada de comunicarlo en un vídeo publicado a través de sus redes sociales. La pieza comienza con una grabación en el set de rodaje de Perdidos en la que la actriz ya fantaseaba con estar retirada en diez años, así como formar una familia y otros objetivos personales.

"Dentro de diez años, ¿dónde me gustaría estar? Me aterroriza admitir esto ante el resto del mundo de la actuación, pero idealmente dentro de 10 años me gustaría ser una actriz jubilada y tener una familia", expresaba entonces. "Me gustaría escribir e influir en la vida de las personas de manera humanitaria", añadía.

En el vídeo, Lilly va marcando todos esos objetivos con un tic verde, desvelando que ha decidido jubilarse como actriz. “Estoy llena de alegría y satisfacción por poder vivir según mi plan. Gloria a Dios, me siento muy agradecida por mis bendiciones”, señala en el texto que acompaña a la publicación.

“Alejarte de lo que parece ser la elección obvia (riqueza y fama) puede dar miedo a veces, pero entrar en tu dharma reemplaza el miedo por satisfacción”, añade, insistiendo en que se trata de un deseo que lleva muchos años meditando. En cualquier caso, no cierra por completo la puerta a volver a la actuación en algún momento.

“Puede que algún día regrese a Hollywood pero, por ahora, este es el lugar al que pertenezco. Ha llegado una nueva época y ESTOY LISTA...y ESTOY FELIZ”, sentencia Lilly el comunicado. Y en un nuevo escrito emitido a Variety, la actriz desvela que en realidad lleva ya años alejada de la industria.

“He estado en una pausa de la actuación durante los últimos tres años (desde que terminé de trabajar en Ant-Man y la Avispa: Quantumania). Este tiempo fuera del negocio me ha brindado una sensación fundamental de satisfacción y alegría. Podría regresar mañana, dentro de dos años o nunca, pero en este momento no estoy trabajando activamente en la industria y no tengo ninguna obligación contractual con nadie. Estoy dedicando mi tiempo a mi trabajo humanitario y a escribir”, concluye.