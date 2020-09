Amazon quiere a Evangeline Lilly (Tauriel) en la serie de El Señor de los Anillos

MADRID, 28 Sep. (CulturaOcio) -

La serie de 'El Señor de los Anillos' que prepara Amazon sigue viento en popa. Tras conocerse a la sucesora de Cate Blanchett en el papel de Galadriel, la galesa Morfydd Clark, ahora parece que la plataforma busca el regreso de uno de los actores de las sagas cinematográficas, concretamente a Evangeline Lilly, que interpretó a Tauriel, la elfa silvana de la trilogía de 'El Hobbit'.

Según informa We Got This Covered, los productores de la serie están tentando a la actriz canadiense para volver a la Tierra Media. El medio revela que sus fuentes son las mismas que filtraron que la saga 'Fast & Furious' iría al espacio y que iba a producirse una nueva entrega de la saga 'Scream'.

La ficción que prepara Amazon, una de las más caras de la historia, estará ambientada en la Segunda Edad de la Tierra Media, miles de años antes de los hechos relatados en la famosa trilogía de Tolkien. La aparición de Tauriel puede significar que la trama, finalmente, estará más cercana de lo que se creía a lo sucedido a 'El Hobbit', o que solo será un guiño a la franquicia cinematográfica.

No obstante, aunque Tauriel apareciese en 'La desolación de Smaug', esto no tiene que significar que la producción llegue hasta 'El Hobbit', puesto que el personaje de Lilly es una elfa, lo que le enlazaría con Galadriel o Elrond, ambos personajes muy longevos debido a que son seres prácticamente eternos.

En caso se confirme la participación de Lilly en la serie, sería la única intérprete de las versiones cinematográficas que retoma su papel. Blanchett ha sido relevada por Clark, mientras que Hugo Weaving ya ha descartado rotundamente su participación. De momento, habrá que esperar a 2021, cuando se estrenará la ficción.